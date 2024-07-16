Yılın en iyi araştırma ödülü ‘Bebek kordonları’ makalesine verildi

Araştırmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Energin, "Bebek doğar doğmaz bebeğin kordonunda kan kalıyor. O kan normalde çöpe gider. Ancak yeni akımda ise 'kordondaki kanı bebeğe salalım, boşa gitmesin' görüşü hakim. Buna yönelik bir araştırma gerçekleştirdik" dedi.

200'e yakın sezaryen doğum üzerinde inceleme yapıldığını belirten Doç. Dr. Hasan Energin, "Doğum sonrası göbek kordonunun klemplenmesi için en uygun zaman tartışmalıdır. Modern klinik uygulamada doğumun üçüncü evresinde hemen kordon klemplenmesi daha sık kullanılmaktadır. Ancak bunun fizyolojik bir temeli yoktur. 'Doğumdan kordonun klemplenmesine kadar geçen sürede bebeğe geçen kan hacmi' olarak tanımlanan plasental transfüzyon miktarının arttırılması için alternatif yöntemler mevcuttur. Pek çok çalışma, geç kordon klemplenmesi ve göbek kordonu sağımı gibi alternatif yöntemlerin zamanında ve erken doğmuş bebeklerde faydalı etkilerini ortaya koymuştur. Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında demir eksikliği anemisinin önlenmesi için pozitif basınçlı ventilasyon gerektirmeyen term veya prematüre yeni doğan bebeklerde geç kordon klemplenmesini önermiştir. Göbek kordonu sağımı, geç kordon klemplenmesi ile benzer faydalara sahip olan ve kısa süresi nedeniyle gecikmiş resüsitasyon ve hipotermi riski düşük olan bir yöntemdir" dedi.

Doç. Dr. Hasan Energin, "Süperior veya kava başın, üst ekstremitelerin ve beynin venöz drenajını sağlar. Duktal ve atriyal şantlardan etkilenmez. Bu nedenle süperior vena kava kan akış ölçümü, serebral perfüzyon ve intravasküler hacim durumunun güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, term bebeklerde göbek kordonu sağımının süperior vena kava kan akım ölçümüne etkisini Doppler ekokardiyografi kullanarak değerlendirmeyi amaçladık. Göbek kordonu sağımı uygulanan term bebeklerle hemen kordon klemplenmesi uygulanan bebekler arasında süperior vena kava kan akış ölçümlerinde anlamlı bir fark bulanamadı. Süperior vena kava kan akışındaki bu anlamlı farklılık eksikliği, term yenidoğanlarda matür serebral otoregülasyon mekanizması ile açıklanabilir" diye konuştu.