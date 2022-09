Yılkı Ne Demek? Eski Türklerde Yılkı Atı Nedir, Özellikleri Neler?

Yılkı ne demek? Eski Türkçe'ye ait olan kelimelerin günümüzdeki karşılığı ne yazık ki yeni kuşaklar tarafından rahat bir şekilde anlaşılamıyor. Bunun sebebi aslında dilin yaşayan bir yapı olmasıdır. Dil, devamlı olarak yıllar içerisinde gelişip değiştiği için geçmişte kullanılan çoğu kelime her ne kadar öz Türkçe olsa bile bugün anlamını yitirmiş ve kullanılmaz haldedir. Peki ya bu kelimelerden biri olan Eski Türklerde yılkı atı nedir?

Yılkı Ne Demek?

Yılkı ne demek? yılkı eski Türkçe bir kelimedir. Eskiden aynı yıl içerisinde doğan hayvanları nitelendirmek için kullanılıyor olsa bile anlamı değişerek tamamen farklı bir duruma evrildi. Peki ya Eski Türklerde yılkı atı nedir? içeriğimizin devamından yılkı atının özellikleri neler? sorusunun cevabını kapsamlı bir şekilde öğrenmek mümkün.

Yılkı Nedir?

Yılkı, eski Türkçe'de at kelimesinin karşılığıdır. Eski zamanlarda kelime aynı yıl içinde doğan hayvanlardan bahsetmek için kullanılsa bile sonraları özel bir türe mensup olan yılkı atları için kullanılmaya başladı. Yılkı atlarının en fazla bulunduğu bölgeler de Karaman ile Kayseri illeridir. Aynı zamanda çeşitli zaman dilimlerinde Anadolu coğrafyasında sürü şeklinde dolaşan bu hayvan sürüsü son derece asil ve endamlı hayvanlardır.

Yılkı Atı Nedir?

Yılkı atı, Anadolu'da görülen bir at çeşididir. Aynı diğer at çeşitleri olan Çukurova atı, Doru at ve Canik atı gibi. Yılkı atı eskiden yalnızca bir çeşit at türünü ifade etmek için kullanılıyordu fakat artık yılkı kelimesi at kelimesinin eş anlamını oluşturmakta ve hiçbir şekilde atlar arasında ayrım yapmadan atların bütününü kastetmekte.

Eski zamanlarda belli bir türün mensubu olan bu Yılkı atları doğada sürüler şeklinde dolanırlardı ve evcilleştirilememişlerdi. Devamlı olarak konumlarını değiştiren yılkı atları sürü halinde dolandıkları için doğada kolay kolay diğer vahşi hayvanlara yem de olmuyorlardı.

Yılkı atları bu şekilde bağımsız ve kendilerine özgü bir şekilde yaşadıkları için yılkı at dendiği zaman bugün yabani at denilen atlar da kastedilmektedir.