Yılmaz hedef gösterdi: İlk 500’de en az 10 üniversite

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen "Akademik Vizyon ve Hedefler Buluşması" programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın 2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 400'e 3, ilk 1000'e ise 11 Türk üniversitesi girdi. Üniversitelerimizin küresel rekabet gücünü artırıp ilk 500'e giren Türk üniversitesi sayısını en az 10'a çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi. Üniversite sayısının 208'e çıktığını hatırlatan Yılmaz "Yükseköğrenime erişim oldukça kolay. Yükseköğrenimin erişilebilirliğiyle birlikte bilgi, kültür ve bilimin 81 ilimizin tamamına yayılmasını sağlamış olduk. Türkiye 350 bine yaklaşan uluslararası öğrencisiyle dünyanın en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkesi arasında yer alıyor'' bilgisini verdi. Yılmaz, "Türkiye çapında yurtlarımızın yatak kapasitesini 991 bine yükselttik ve bu sayıyı yakın zamanda bir milyonun üzerine çıkaracağız" dedi. Güncel akademik kadro sayılarını da paylaşan Yılmaz "22 yıl önce 70 bin civarında olan toplam akademisyen sayımız bugün 183 binin üzerine çıkmış durumda. Öğretim elemanlarımızın yüzde 46.4'ünün kadın olması, eğitimde eşitliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bizi gururlandırıyor'' bilgisini verdi.