Yine De Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yinede Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İfadelerin gücünü sadece anlamından değil, doğru yazılışından da alması gerekir. Hele ki yazılı anlatım da küçük bir yazım hatası bile anlatımı zayıflatabilir. Konuşurken fark edilmeyen bazı kalıplar, yazıya geçerken kural arayışına yol açar. Özellikle kelimelerle bağlaçların birleştiği noktalarda daha sık yaşanır. Yine de nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce anlam olarak yerli yerinde duran, ama yazım şekli konusunda kararsız bırakan bir ifade olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Yine De Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu ifadenin doğru yazımı "yine de" şeklindedir, yani ayrı yazılır. "Yine" zarfı ile "de" bağlacının bir araya gelmesiyle oluşan bu ifade, ayrı yazılmak zorundadır. "Yine de" ifadesi, bir olayın olumsuz yönleri olmasına rağmen, karşı tarafın olumlu bir yaklaşım sergilediği durumlarda ya da bir davranışın sürdürülmesi gerektiğinde tercih edilir. Örneğin:

Hava çok soğuktu, yine de dışarı çıkmak zorunda kaldık.

TDK'ye Göre Yinede Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Yine de" ifadesi, Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılır ve bu kural yazım kurallarının temel ilkeleri arasında yer alır. Bitişik olarak kullanılan "yinede" biçimi yanlıştır ve dil bilgisi açısından düzeltilmelidir.