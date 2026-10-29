YKS 19-20 Haziran’da

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Milyonların beklediği 2027-YKS, 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan TYT 19 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 20 Haziran Pazar günü yapılacak. Başvurular 4 Şubat-2 Mart arasında alınacak, sonuçlar ise 21 Temmuz'da ilan edilecek. Askeri öğrenci adaylarının katılacağı MSÜ sınavı ise 20 Mart'ta düzenlenecek. Başvuruları 13 Ocak-10 Şubat'ta alınacak, sonuçları 15 Nisan'da açıklanacak. Önlisans mezunlarının lisansa geçişini sağlayan DGS ise 18 Temmuz'da yapılacak ve sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS 8-19 TEMMUZ'DA

Kamu personel adayları için KPSS başvuruları 8-19 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. KPSS sonuçları ise 13 Ekim'de ilan edilecek. ANKARA

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