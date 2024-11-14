YKS 21-22 Haziran’da yapılacak

Her yıl 3 milyonun üzerinden adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi belli oldu. İki oturumlu YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz tarihinde açıklanacak.ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre YKS'ye başvurular 6 Şubat 2025'te başlayacak. Adaylar başvurularını 3 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvuru tarihi ise 11-13 Mart 2025 tarihlerinde.2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Bu yıl kez uygulanacak olan, öğretmen adaylarının gireceği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ise 13 Temmuz'da yapılacak.