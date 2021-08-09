Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti. Sınava giren 2 milyonun üzerindeki adaydan yüzde 32'si barajın altında kaldı. Bu nedenle pek çok üniversite adayı YKS barajı düşürüldü mü, değişti mi diye araştırmaya koyuldu. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, kaç oldu diye merak ederken; barajı geçemeyen aday sayısı göz önünde bulundurularak baraj puanı düşürüldü. İşte konuyla ilgili son açıklamalar ve güncel 2021 YKS, AYT, TYT baraj puanı.

AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.