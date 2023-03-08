YKS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM 2023 takvimine ilişkin açıklamalarının ardından 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Kılavuza göre, 17 Haziran 2023'te Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınava başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Ayrıntılı bilgilere, 2023-MSÜ Kılavuzu'ndan ulaşılacak.YKS ücretlerinde bu yıl bir değişiklik yapılmadı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 115 lira ücret belirlendi. Süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, 27 Mart-3 Nisan'da geç başvuru yapabilecek. Ek başvurulardan alınan yüzde 50'lik ek ücretlerin bu yıl alınmaması kararlaştırılmıştı.YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.