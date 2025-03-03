YKS başvuruları bugün sona eriyor

2025 Yuksekoğretim Kurumları Sınavı (YSK) icin 6 Şubat'ta başlayan başvuru sureci bugun saat 23.59'da sona eriyor. Sınav ucretleri ise 4 Mart gece yarısına kadar yatırabilecek. Adaylar başvurularını OSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak OSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya OSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Başvuru ucretleri tek oturum icin 450 TL oldu. Uc oturuma katılmak isteyen bir aday bu yıl toplamda bin 350 TL odeyecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Daha once bir yuksekoğretim kurumundan on lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yuksekoğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları universite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.