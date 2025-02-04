YKS başvuruları yarın başlıyor: Kurslara para saçmayın okul ve EBA’ya odaklanın

21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular yarın başlıyor. Adaylar 6 Şubat 2025'e kadar başvuru yapabilecek. Sınava her yıl 3 milyonun üzerinde aday başvuru yapıyor. Başvuru takviminin başlamasıyla birlikte adaylar için de sınav heyecanı artmaya başladı. YKS'nin içeriği, soru dağılımı, zorluk ve kolaylık derecesinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. YKS geçen yıllarda nasıl yapılıyorsa bu yıl da aynı şekilde uygulanacak. Peki sınava 5 ay kala nasıl bir çalışma programı takip edilmeli? Hangi kaynaklardan yararlanmalı? Hayalindeki üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar ve velileri özel kurslara da talep gösteriyor. Bu kursların ücretleri aylık 15 bin TL'den başlayıp 60 bine kadar çıkabiliyor. Oysaki YKS için okullardaki materyaller ve EBA'daki uygulamalar yeterli. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçen ay gazetelerin eğitim editörleriyle yaptığı toplantıda bu konuya dikkat çekmiş, "5 ve 9'uncu sınıflar için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, oradaki arkadaşlara, öğrenci velilerine tavsiyem; çocuklarının sadece ve sadece okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim kendilerine EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar" mesajını vermişti

MEBİ'YLE KİŞİSEL ÖĞRENME

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçtiğimiz ekim ayında hayata geçirdiği MEBİ platformu YKS adayları için hazırlandı. Bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'den mezun adaylar da yararlanabiliyor. Adayların üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirilen yapay zekâ destekli MEBİ, "canlı dersler", "deneme sınavları", "konu özeti kitapları" ve diğer modülleriyle öğrencilere adeta özel bir öğretmen gibi destek oluyor. Platformdaki dijital kaynaklar ve interaktif materyaller, öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapmalarına ve öğrenme süreçlerine aktif katılımlarına olanak veriyor. MEBİ üzerinden, YKS'ya hazırlanan öğrencilerle mezunlar için çevrim içi Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) deneme sınavları yapılıyor. Sınav konularını kapsayan canlı dersler düzenleniyor. Bunun yanı sıra YKS'ye hazırlanan öğrenciler için dijital "MEBİ Konu Özeti Kitapları" hazırlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 19 kitaptan oluşan seriyle öğrencilerin konu tekrarlarını daha etkili yapmaları amaçlanıyor.

GELİŞİM GRAFİĞİ İZLENİYOR

MEBİ'ye eklenen "takibimdekiler" modülü, öğrencilerin çözdükleri sorulara ve çalıştıkları konulara kolay erişim imkânı sağlıyor. Bu modül, "gözden geçireceklerim" ve "favorilerim" olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Ayrıca, MEBİ platformuna harici deneme sınavlarını dâhil etme imkânı sunan bir özellik de eklendi. "Raporlarım" modülündeki "deneme sınavı raporlarım" bölümünden, platform dışında gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları, sisteme entegre edilebiliyor. Böylece, YKS hazırlık sürecindeki tüm deneme sınavlarının gelişim grafiği izlenebiliyor.

SANAL ASİSTAN KANKA

MEBİ platformunda ayrıca öğrencilere rehberlik eden ve öğrencilerin eksikliklerini tamamlamaları için yönlendirmelerde bulunan "KANKA" isimli sanal asistan hizmeti de bulunuyor. Öğrenciler, ihtiyaç duydukları içerikleri sistem içerisinde aramak yerine, vakit kaybetmeden KANKA asistanına sorarak istedikleri sonuçlara hızlıca ulaşabiliyor. Mezun öğrencilerin de kullanabildiği bireysel öğrenme platformu MEBİ'ye, "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden ücretsiz erişilebiliyor.