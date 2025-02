YKS başvurularını son güne bırakmayın

Üniversiteye giriş maratonunda en kritik aşamalardan biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. 6 Şubat'ta başlayan süreç, 3 Mart akşamına kadar devam edecek. Ancak başvuru süreci, sadece bir form doldurmakla bitmiyor. Küçük gibi görünen hatalar, adayların sınav günü büyük sıkıntılar yaşamasına neden olabiliyor. SABAH'a konuşan Bilfen Liseleri Sınav Grubu Yöneticisi Sebahat Başusta, YKS başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

FOTOĞRAF GÜNCELLEME: ÖSYM, başvurularda güncel bir fotoğraf ve geçerli kimlik bilgisi talep ediyor. Son 50 ay içinde ÖSYM sistemine yüklenen fotoğraflar geçerli kabul ediliyor.

SINAV ÜCRETLERİ: Her bir oturum için yani "Temel Yeterlilik Testi" (TYT), "Alan Yeterlilik Testleri" (AYT) ve "Yabancı Dil Testi" (YDT) oturumlarının her biri için ayrı ayrı 450 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Tüm oturumlara katılmak isteyen bir adayın toplamda 1.350 TL ödemesi gerekecektir.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK? Sınav ücretleri, ÖSYM'nin belirlediği anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" sekmesi üzerinden kredi kartı ya da banka kartı kullanılarak yatırılabilir.

SON GÜNE KALMAYIN: Her yıl birçok aday, başvurunun son gününde sisteme girmeye çalışırken yoğunluk nedeniyle sorun yaşıyor. Bu nedenle adayların, başvurularını mümkün olduğunca erken tamamlamaları kritik önem taşıyor.

SÜREÇ DEĞİŞTİ

Hukuk fakültesini hedefleyen öğrenciler için AYT'deki eşit ağırlık puanı belirleyici olacak. Matematik ve edebiyat testlerinde güçlü bir performans sergilemek gerekiyor. Engelli adayların engel durumlarını doğrudan "ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi"ne yüklemeleri gerekiyor.