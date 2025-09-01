YKS BOŞ KONTENJANLAR yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2025 Üniversite taban puanları ve 2-4 yıllık YKS boş kontenjan listesi
2025 YKS’de boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları, ek tercih sürecine hazırlanan adaylar için kritik öneme sahip. YÖK, ön lisans ve lisans programlarında dolmayan kontenjanları açıklayarak ikinci tercih listelerinin hazırlanmasına imkan tanıyacak. Boş kontenjan listesi ile taban puanların açıklanma tarihi, ek yerleştirme sürecini bekleyen adayların gündeminde. İşte ek tercih taban puanları ve detaylar...
YKS boş kontenjanlar ve taban puanlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Geçtiğimiz yıl YKS boş kontenjan listesi Eylül ayında yayınlanmıştı. Buna göre, YKS boş kontenjanlar yayımlandı mı ne zaman yayımlanacak? İşte ek tercih taban puanları ve detaylar...
2025 YKS EK TERCİH İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
YKS ek tercih tarihleri henüz netleşmedi. Geçen yıl 6 Eylül'de yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu, bu yıl eylül ayı başında bekleniyor.
Kesin tarihler için adayların gözü ÖSYM duyurularında. Öğrenciler ek tercihlerini, YKS boş kontenjanlar listesi ve 2025 üniversite taban puanlarına göre yapacak.
YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. İlk tercihte yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından ortaya çıkacak YKS ek kontenjan bilgisi ve 2025 yılı üniversite taban puanları ek tercih listelerinde etkili olacak.
Ancak öğrenciler hedeflerini YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı sayısal veriler doğrultusunda şimdiden şekillendiriyor: