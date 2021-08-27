140 puana kadar adayların tercih yapabileceği duyurusu geçtiğimiz ay gelmişti. Alınan kararla beraber gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Binlerce vatandaş "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?" sorularına yanıt aramaya başlarken ilk yerleştirmelerin sonuçlanmasıyla açık kalan kontenjanlar üzerinden başvuruların alınması bekleniyor. Bu noktada adayların gözü ÖSYM'de. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...
YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.
KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?
Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.