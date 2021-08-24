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Giriş Tarihi: 24.8.2021 20:39 Son Güncelleme: 2.9.2021 09:24

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman olur?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) kapsamında birinci tercihler ÖSYM tarafından alındı. Baraj puanı düzeltmesinin ardından gözler YKS ek tercih olarak da bilinen ikinci tercihlere çevrildi. Bu noktada, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar, boş kontenjanlara göre YKS ek tercihleri yapacak ve ÖSYM'ye bildirecek. Peki, 2021 YKS üniversite ikinci tercihler ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte, YKS ek tercihler hakkında son durum

YKS birinci tercih süreci sona erdi. Adaylar, tercih sonuçları için beklemeye koyulurken YKS ikinci tercihler hakkındaki bekleyiş başladı. Bilindiği üzere, bu yıl üniversite baraj puanı düşürüldü. Hâl böyle olunca, YKS ek tercihler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Adaylar, birinci tercih sonuçlarının akabinde açıklanacak olan boş kontenjanlara ve üniversitelere göre YKS ek tercihleri yapacak. Peki, 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite ikinci tercihler ne zaman olur? İşte bazı bilgiler

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak.
Daha önce tercih yapmayan adaylar için YKS ek tercih süreci başlayacak.

Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170'e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

YKS İKİNCİ EK TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarının etraflıca değerlendirildiği ve küresel çapta devam eden Kovid-19 salgınının Türkiye'deki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edildi.

AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

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YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman olur?
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