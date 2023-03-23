YKS için 3 aylık başarı formülleri: Ders ders YKS tüyoları

Geçen yıl barajın kaldırılmasıyla birlikte rekor başvurunun olduğu YKS'ye bu yıl da 3 milyonun üzerinde adayın katılması bekleniyor. Peki sınava 3 ay kala nasıl çalışmalı? Hangi konulara yoğunlaşmalı? Sınav performansını artıracak aktiviteler neler?
İşte ders ders YKS tüyoları:
MATEMATİK: YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) uzun paragraflı matematik soruları gelebilir. Bunun için çok sayıda sayıda deneme sınavı çözülmeli. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ise daha çok bilgiye dayalı bir yapısı vardır. Önceki yıllardaki AYT matematik sınavlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan dört konunun sınavdan çıkarılmış oldu. AYT'de limit, türev, integral gibi konulardan soru gelmeyecek. Ancak kalan konulardan sorulacak soru sayısı artmış oldu. Dolayısıyla bu konular çok daha derinlemesine bilinmeli.
GEOMETRİ: Ezber soruları artık çıkmıyor. TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacak. Geometriyi ders gibi değil, bulmaca çözmek gibi düşünün. Günde en az bir bulmaca çözün.
KİTAP OKUMAYI İHMAL ETMEYİN
TÜRKÇE: Genel anlamda Türkçe sorularının çoğunluğu anlamaya, yorumlamaya, analitik düşünmeye, sentez yapmaya yönelik sorulardan oluşuyor. Bu noktada çok okumak ve çok sayıda soru çözmek, hem zamanın doğru kullanmasını hem de doğru yanıtlar verilmesini sağlar.
FEN BİLİMLERİ: YKS konu içeriğinin azaltılması, sınavda çıkacak konularda daha detaylı sorular sorulması anlamına gelebilir. Bu nedenle öğrencilerin daha çok deneme sınavı çözmesi gerekiyor. Konular dar olduğu için çeldirici şıkları olan sorular gelebilir.
COĞRAFYAYI GÖRSELLERLE ÇALIŞIN
-TARİH: 12'nci sınıfın son dönem konuları sınavda sorulmayacağı için Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk 3 ünitesine ve Osmanlı Tarihi konularından eleyici sorular gelebilir. Adaylar bu konulara daha çok yoğunlaşmalı.
-COĞRAFYA:Coğrafya konularını öğrenmeyi kolaylaştırmanın bir diğer yolu da görsellerden yararlanmak. Sınavda nüfus, yerleşme, ekonomi, iklim, doğal afetler, ulaşım sistemleri, bölge türleri, ekstrem olaylar ve ülkeler konu başlıkları, harita ve grafik okuma becerisi gerektiren sorular çıkabilir. Türkiye ve Dünya haritasında önemli yerler coğrafi özellikleriyle mutlaka bilinmelidir.
-FELSEFE: Kavram bilgisi önemli olmakla birlikte felsefe konularını ezberlemeye çalışmak doğru bir yöntem değildir. Felsefe dersi öncelikle soyut düşünmeyi geliştiren bir ders olduğundan etkin bir yorumlama gücüne sahip olmayı gerektirmektedir.
- DİN KÜLTÜRÜ: Ünite kazanımlarının iyi bilinmesi gerekiyor. Bol bol konu tekrarı yapın.