YKS için 3 aylık başarı formülleri: Ders ders YKS tüyoları

Geçen yıl barajın kaldırılmasıyla birlikte rekor başvurunun olduğu YKS'ye bu yıl da 3 milyonun üzerinde adayın katılması bekleniyor. Peki sınava 3 ay kala nasıl çalışmalı? Hangi konulara yoğunlaşmalı? Sınav performansını artıracak aktiviteler neler?



İşte ders ders YKS tüyoları:

MATEMATİK: YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) uzun paragraflı matematik soruları gelebilir. Bunun için çok sayıda sayıda deneme sınavı çözülmeli. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ise daha çok bilgiye dayalı bir yapısı vardır. Önceki yıllardaki AYT matematik sınavlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan dört konunun sınavdan çıkarılmış oldu. AYT'de limit, türev, integral gibi konulardan soru gelmeyecek. Ancak kalan konulardan sorulacak soru sayısı artmış oldu. Dolayısıyla bu konular çok daha derinlemesine bilinmeli.

GEOMETRİ: Ezber soruları artık çıkmıyor. TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacak. Geometriyi ders gibi değil, bulmaca çözmek gibi düşünün. Günde en az bir bulmaca çözün.