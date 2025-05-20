YKS için son 1 ay: Sosyal medya detoksu sınavda kazandırıyor

21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) tam 1 ay kaldı. Uzmanlar kalan sürede iyi bir çalışma programıyla YKS başarı performansının oldukça artacağını söylüyor; bu süreçte eksikleri kapatmaya çalışmak yerine birkaç konunun üzerine gidilmesini ve her dersin belli konularına odaklanılmasını öneriyor. Öte yandan sosyal medya kullanımına ara verilmesi gerekiyor. Sosyal medyanın dikkat dağıttığını ve odaklanma problemlerine neden olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Kalan 1 ayda sosyal medya detoksu yapın. Aşırı sosyal medya kullanımı hem fiziksel hem de ruhsal olarak öğrencilere zarar veriyor. Sınavda başarılı olmak için en önemli şeylerden biri olan odaklanma süresini azaltıyor, dikkat eksikliğine neden oluyor. Günde en fazla 1-2 saat sosyal medyada zaman geçirin'' dedi. HER DERSE ÖNEM VERİN

Peki kalan 30 günlük sürede neler yapılabilir? Hangi dersin hangi konularına odaklanmak gerek? İşte YKS'ye günler kala netlerinizi artırabilecek ipuçları:

Matematikte temel kavramlara göz atın. Problem çözmeye devam edin.

Edebiyat için, dönem özelliklerini, edebi türleri ve akımlar gibi konuları bir kez daha gözden geçirin.

Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözebilirsiniz.

Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin olması oldukça önemli. Haritalara bakın.

Felsefe ve din kültürü derslerinin konuları atlanmadan çalışılmalı ve sınavda soruları cevaplanmalıdır. Herkes diğer dersler için aynı bilgi düzeyinde olduğunda fark yaratan bu dersler olacak.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Öncelikle sınav yaklaştıkça, beslenme ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Eğer geceleri çalışıp sabahları geç kalkıyorsanız uyku saatlerinizi sınavda zorluk yaşamamak için düzene koymalısınız.

Çevrenizde "Ne yapacağız, nasıl olacak, yandık" gibi olumsuz cümleler kuran kişiler varsa bu süreçte bunlarla iletişimizi kesin.

Deneme sınavları çözmeye devam edebilirsiniz.

HANGİ KONULAR SINAVDA ÇIKACAK?

YKS geçen yıllarda nasıl uygulanıyorsa bu yıl da aynı şekilde uygulanacak. İçerik, teknik ve soru tipleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacak. Sınavın kapsamı, soruların zorluk ve kolaylık dereceleri, sınav süreleri ve soru dağılımı aynı olacak. Bu yıl sorular her zaman olduğu gibi 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf kazanımlarından oluşacak.

SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?

SORU hazırlama sürecinde, alanında uzmanlaşmış üniversite akademisyenleri, liselerdeki eğitimciler ve kamu görevlilerinin de bulunduğu bir komisyon oluşturuluyor. Yazma, denetleme ve matbaa sürecini geçiren sorular her aşamada farklı ve birbirini tanımayan kişilerin elinden geçiyor. Karma bir gruptan seçilen soru hazırlama komisyonu tarafından yazılan sorular, bilgisayar ortamında, kimin hazırladığına bakılmaksızın en az üç kişi tarafından denetleniyor, soru bankasına atılıyor.

SÜRE VE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

2025 YKS'deki soru sayısı ve sürelerinde de herhangi bir değişiklik yok. Geçen yıllarda olduğu gibi TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. AYT'de adaylara 160 soru sorulacak ve süre 180 dakika olacak.