YKS maratonu resmen başladı

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kılavuzda sınavın içeriğine dair köklü bir değişiklik yer almazken, uzmanlar başarı için en önemli unsurun planlı ve ders bazlı çalışma olduğuna dikkat çekiyor. Adaylar, sınava katılmak için başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Sınava tam 130 gün kaldı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran'da, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Uzmanlar sınav başvurusuyla adayların önemli bir psikolojik eşikten geçtiğini söylüyor. Bu aşamadan sonra YKS'ye hazırlık süreci için ciddi bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Eğitim uzmanlarına göre her dersin dinamiği farklı, tek tip çalışma yöntemi ise başarıyı düşürüyor. Uzmanlar SABAH'a YKS'ye 4 ay kala sınav başarısını artıran, ders ders çalışma tüyolarını şöyle sıraladı:

TÜRKÇE'DE OKUMA HIZI ÖN PLANDA: TYT Türkçe testinde belirleyici unsur yine anlam bilgisi olacak. Uzmanlar, adayların her gün düzenli olarak paragraf sorusu çözmesini, kitap ve köşe yazısı okuma alışkanlığı kazanmasını öneriyor. Dil bilgisi konularında kısa konu anlatımları sonrası bol tekrar yapılması, yanlış defteri tutulması başarıyı artırıyor.

SOSYAL BİLİMLERDE KISA TEKRAR, SIK DENEME: Tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü soruları bilgi kadar dikkat de gerektiriyor. Adayların uzun konu anlatımları yerine özet notlar ve sık deneme çözmesi öneriliyor. Tarihte kronolojik şema, coğrafyada harita çalışmaları, felsefede kavram eşleştirmeleri öne çıkıyor.

EZBERLEMEK BAŞARI GETİRMİYOR

MATEMATİKTE İŞLEM PRATİĞİ YAPIN: TYT ve AYT matematikte en sık yapılan hata, formül ezberine yönelmek. Uzmanlara göre matematikte başarı, temel kazanımların sağlamlaştırılmasına bağlı. Konu öğrenildikten sonra kolaydan zora doğru soru çözmek, işlem pratiğini artırmak büyük önem taşıyor. AYT için ise fonksiyonlar, problemler ve analiz konuları mutlaka tekrar edilmeli.

FEN BİLİMLERİNDE HAYATLA BAĞ KURUN: Fizik, kimya ve biyoloji soruları giderek daha fazla yorum gücü istiyor. Ezbere dayalı bilgiler yerine deney mantığı, grafik okuma ve günlük yaşamla ilişkilendirme ön plana çıkıyor. Uzmanlar, özellikle biyolojide kısa notlarla tekrar yapılmasını, fizikte ise soru çözerken formüllerin nereden geldiğinin kavranmasını tavsiye ediyor.

AYT EDEBİYAT'TA YAZARLARA ODAKLANIN: AYT edebiyat testinde yazareser bilgisi hâlâ kritik. Ancak uzmanlar, "Her şeyi ezberlemek yerine ÖSYM'nin sık sorduğu alanlara odaklanın" uyarısı yapıyor. Cumhuriyet dönemi, edebi akımlar ve temel eserler mutlaka tekrar edilmeli.