YKS maratonunda ramazan avantajı: Oruç zihni berraklaştırıyor

20–21 Haziran'da yapılacak YKS'ye hazırlanan adaylar için ramazan ayı sanılanın aksine bir yavaşlama değil, doğru planlandığında verimli bir dönem sunuyor. Her yıl gündeme gelen "Oruç ders çalışmayı zorlaştırır mı?" sorusuna uzmanlar net yanıt veriyor: Doğru beslenme ve uyku düzeniyle oruç, zihinsel performansı düşürmüyor; aksine dikkat ve odaklanmayı artırıyor. Nörobilim alanındaki çalışmalar, kontrollü açlık dönemlerinde beynin enerjiyi daha dengeli kullandığını ve alternatif enerji kaynaklarına yöneldiğini gösteriyor. Bu süreç zihinsel dayanıklılığı destekliyor. Uzmanlara göre özellikle sabah saatlerinde yapılan çalışmalar ramazanda daha verimli geçebiliyor. Dikkat süresinin uzaması ve zihinsel dağınıklığın azalması, YKS gibi uzun soluklu bir sınav hazırlığında önemli avantaj sağlıyor.

SORUN ALIŞKANLIKLAR

Eğitimciler, verim düşüşünün temel nedeninin oruç değil; sahuru atlamak, gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak ve iftarda ağır yemekler tüketmek olduğunu vurguluyor. Dengeli bir sahur, yeterli su tüketimi ve planlı uyku düzeniyle bu riskler azaltılabiliyor. Ramazanda geceyi değil gündüzü merkeze alan bir program öneriliyor.

BİLİMSEL BULGULAR

Araştırmalar, oruç sürecinde artan BDNF seviyelerinin öğrenme ve hafızayla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum; ezber, problem çözme ve analitik düşünme gerektiren derslerde avantaj sağlayabiliyor. Uzmanlar "zihinsel berraklık" olarak tanımlanan etkinin bilimsel karşılığı bulunduğunu belirtiyor. Eğitim psikologlarına göre oruç; irade, sabır ve özdenetimi güçlendiriyor. Bu beceriler, deneme sınavlarında zaman yönetimi ve sınav kaygısıyla baş etme açısından kritik önem taşıyor.

VERİMLİ SAATLER

Sahur sonrası ve öğleye kadar olan zaman dilimi, yeni konu öğrenmek ve deneme çözmek için ideal. Öğleden sonra ise tekrar ve soru pekiştirmeye ağırlık verilmeli.

RAMAZANDA YKS ADAYLARININ EN SIK YAPTIĞI 5 HATA

1-Sahur yapmadan tutulan oruç, gün içinde dikkat kaybına ve erken zihinsel yorgunluğa yol açıyor. İdeal olan, hafif ama dengeli beslenmek 2-Gece geç saatlere kadar ders çalışmak, öğrenme kapasitesini düşürüyor. Zihinsel verimin en yüksek olduğu zaman gündüz saatleri.

3-Aşırı yağlı ve ağır iftarlar, kan akışını sindirim sistemine yönlendirerek zihinsel performansı düşürerek ders çalışmayı zorlaştırıyor.

4-Deneme sınavlarının iftar sonrası çözülmesi, sonuçların gerçeği yansıtmamasına neden oluyor. Uzmanlar, denemelerin sabah saatlerinde yapılmasını öneriyor.

5-En büyük hata, orucun ders çalışmaya engel olduğu algısına teslim olmak. Bu düşünce, öğrencinin motivasyonunu ve odaklanmasını zayıflatıyor.