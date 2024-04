YKS nasıl olacak? Soruların yüzde 70’i kolay nitelikte

Sınav soruları ÖSYM'nin kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı binlerce yazar tarafından "kırmızı alan" adı verilen, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı yerde hazırlanıyor. Sorular burada akademisyenlerce 3 kez denetlenerek şifreli soru havuzuna gönderiliyor.

Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alabiliyor, ikinci bir soruya izin verilmiyor. Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıkları nakil araçlarıyla ilgili sınav merkezlerine gönderiliyor. Kapalı matbaada akademisyen, uzmanlar, teknik personel, yemek, servis ve matbaa çalışanlarından oluşan 100'ü aşkın personel görev yapıyor. Sınav süreçlerinin yürütüldüğü bu alan, her türlü elektromanyetik dalganın engellendiği faraday kafesiyle çevrelenmiş, iletişimin yasak olduğu, sınav güvenliğinin üst düzey sağlandığı merkez. Bu merkeze cep telefonu dâhil hiçbir elektronik eşya ile girilemiyor. Görevliler parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınıyor.



MÜSVEDDE KAĞITLAR TOZ OLUYOR

Kapalı merkezde hocaların kullandığı her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları öğütülerek toz haline getiriliyor. Öğütülen kağıtlar da sınav tamamlanmadan dışarı çıkarılmıyor. Kapalı matbaa süreci kameralarla 7/24 kayıt altına alınıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada merkezde kullanılan kabloların da tempest sistemi ile filtrelendiğini belirterek "Düşünün faraday kafesi, sinyal kesiciler ve daha niceleri... Dolayısıyla soruları üst düzeyde güvenlikle koruyoruz. Uluslararası standartlarda böyle bir kapalı matbaa merkezi bulunmuyor" demişti.