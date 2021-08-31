YKS şampiyonları Medipol’de! İlk 100’den 15 öğrenci Medipol’ü tercih etti

Sözel birincisi Hasan Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye 2.'si Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye 4.'sü Mustafa Bora Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra Türkiye 11.'si Muhammet Eren Bayar, 25.'si Hasan Mollaoğlu, 41.'si Beyza Çakıl, 42.'si Mehmet Emre Tekinşen, 43.'sü Seyhan Çakmak, 45.'si Sevde Kaya, 48.'si Berke Deliveli ve 51.'si Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF'yi kazandı.
İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi ise Türkiye'de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte oldu. Türkiye 59.'su Hasan Kocabey, 61.'si Caner Kırçiçek, 65.'si Osman Alışkan ve 87.'si Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültemizi kazandı. Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.
İstanbul Medipol Üniversitesi son 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da YKS'de derece yapan en başarılı öğrencilerin adresi oldu. 2021 YKS'de Sözel Türkiye 1.'si olan Hasan Mert ile Sayısal 2.'si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.'sü Mustafa Bora Köseoğlu İstanbul Medipol Üniversitesini kazandı. Uluslararası Tıp Fakültesinin 10 kişilik kontenjanı ise YKS'yi ilk 51'de tamamlayan adaylardan oluştu.