Giriş Tarihi: 31.8.2021 18:25 Son Güncelleme: 31.8.2021 18:36

YKS şampiyonları Medipol'de! İlk 100'den 15 öğrenci Medipol'ü tercih etti

2021 YKS’de sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert ile Sayısal 2.’si Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4.’sü Mustafa Bora Köseoğlu İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti. Uluslararası Tıp Fakültesi ise 10 kişilik kontenjanının tamamını 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020’de olduğu gibi sınav maratonunu en başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti.

Sözel birincisi Hasan Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye 2.'si Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye 4.'sü Mustafa Bora Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra Türkiye 11.'si Muhammet Eren Bayar, 25.'si Hasan Mollaoğlu, 41.'si Beyza Çakıl, 42.'si Mehmet Emre Tekinşen, 43.'sü Seyhan Çakmak, 45.'si Sevde Kaya, 48.'si Berke Deliveli ve 51.'si Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF'yi kazandı.

İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi ise Türkiye'de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte oldu. Türkiye 59.'su Hasan Kocabey, 61.'si Caner Kırçiçek, 65.'si Osman Alışkan ve 87.'si Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültemizi kazandı. Öğrenciler tıp eğitimlerini; güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacak.