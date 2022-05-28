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Giriş Tarihi: 28.5.2022 09:40

YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM AİS ekranı ile AYT TYT YKS sınav giriş belgesi/yerleri tıkla sorgula

YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM AİS ekranı ile AYT TYT YKS sınav giriş belgesi/yerleri tıkla sorgula

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran’da yapılacak olup YKS sınav yerleri sorgulaması yapılıyor. Üniversite sınavı kapsamında AYT, YTY, TYT sınavlarına katılım gösterecek olan adaylar YKS sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi, YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ile adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarına nerede, hangi okulda katılım göstereceği belli oluyor. İşte YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından YKS sınav yerleri son dakika haberi olarak duyurulacak. Aday öğrenciler son çalışmalarını gerçekleştirirken YKS sınav yerleri başta olmak üzere birçok konuyu araştırıyor. Üniversite sınavı için tüm hazırlıklar tamamlanırken, birçok öğrenci sınavdan önce sınav yerlerine bakıyor ve adreslerini öğreniyor ve olası tüm aksaklıklara karşı hazırlanıyor. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 ÖSYM AİS ekranı ile AYT TYT YKS sınav giriş belgesi/yerleri tıkla sorgula

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor.

Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR? SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?

YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebilecek.

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YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM AİS ekranı ile AYT TYT YKS sınav giriş belgesi/yerleri tıkla sorgula
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