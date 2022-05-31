YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak sorusu sürekli sorulmaktadır. Sınava çok az bir süre kaldı ve adaylar artık sınav yerlerini merak ediyorlar. Sınav yerleri açıklandığı gibi sınava girecekleri yerler eğitim kurumlarına önceden gidip yerlerini daha iyi öğrenmek istiyorlar. Öğrenciler ve velileri de bu sebeple YKS sınav giriş belgesi 2022 ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM AİS ile YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!