ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS sınav yerleri son dakika duyuruldu. 18-19 Haziran'da üniversite sınavına girecek olan adaylar en iyi okullarda eğitim görmek isterken YKS sınav giriş belgesi 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adayları sınav yerleri ile ilgili bilgileri gösteriyor. Henüz üniversite sınav giriş belgesine erişemeyenler YKS sınav yerleri/ giriş belgesi nasıl sorgulanır sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 Üniversite sınavı AYT TYT YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden bakılır?

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI!

ÖSYM adayların sınavlara girecekleri merkezleri belli oldu ve YKS sınav yerleri açıklandı. Önceki sınavlarda uygulanan sistemin bu sınavda da uygulanmasıyla sınav giriş belgeleri YKS'ye yaklaşık 10 gün kala duyuruldu.

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