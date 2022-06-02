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Giriş Tarihi: 2.6.2022 09:21

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 Üniversite sınavı AYT TYT YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden bakılır?

YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 Üniversite sınavı AYT TYT YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden bakılır?

Üç oturumda tamamlanacak olan YKS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Üniversite sınavına hazırlanan adaylar AYT TYT YKS sınav giriş yerlerini almak isteyenler TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulama yapabiliyor. 18-19 Haziran Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sınav giriş belgeleri yayımlanırken adaylar hangi merkezde sınav olacağını öğrenebiliyor. Peki YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır, YKS’e nerede gireceğim? 2022 Üniversite sınavı AYT TYT YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden bakılır? İşte 2022 YKS hakkında bilgiler…

ÖSYM AİS ekranı üzerinden YKS sınav yerleri son dakika duyuruldu. 18-19 Haziran'da üniversite sınavına girecek olan adaylar en iyi okullarda eğitim görmek isterken YKS sınav giriş belgesi 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adayları sınav yerleri ile ilgili bilgileri gösteriyor. Henüz üniversite sınav giriş belgesine erişemeyenler YKS sınav yerleri/ giriş belgesi nasıl sorgulanır sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 Üniversite sınavı AYT TYT YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden bakılır?

YKS SINAV YERLERİ SON DAKİKA AÇIKLANDI!

ÖSYM adayların sınavlara girecekleri merkezleri belli oldu ve YKS sınav yerleri açıklandı. Önceki sınavlarda uygulanan sistemin bu sınavda da uygulanmasıyla sınav giriş belgeleri YKS'ye yaklaşık 10 gün kala duyuruldu.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yani sınavlar 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak olup YKS sınav giriş belgeleri 1 Haziran'da duyurulmuş oldu. Belgeler ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;

  • YKS Temel Yeterlilik Sınavı 18 Haziran 2022 10:15
  • YKS Alan Yeterlilik Testi 19 Haziran 2022 10:15
  • YKS Yabancı Dil Testi 19 Haziran 2022 - 15:45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı! 2022 Üniversite sınavı AYT TYT YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, nereden bakılır?
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