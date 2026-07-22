YKS sonuçları açıklandı sıralamalar geriledi

Yaklaşık 2.5 milyon adayın heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. Sonuçlarla birlikte YKS'nin şampiyonları da belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında toplam 11 öğrenci birincilik elde etti. Adaylar bu yıl sonuç belgelerinde geçen yıla göre biraz daha düşük sıralamalarla karşılaştı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın hazırladığı çalışmaya göre özellikle Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde aynı puanla daha geride kalınırken, Sözel'de (SÖZ) değişim daha sınırlı oldu. Örneğin SAY'da 400 ve üzeri ham puan alan bir aday geçen yıl yaklaşık 40 bin 857'inci sırada yer alırken, bu yıl aynı puan alan bir aday 58 bin 728'inci sıraya geriledi. EA puan türünde de benzer bir tablo var. 400 puan alan bir adayın sıralaması geçen yıl 2 bin 823 iken bu yıl 4 bin 545'e çıktı. 380 puanda 6 bin 28'den 9 bin 486'ya, 340 puanda ise 35 bin 436'dan 50 bin 608'e gerileme yaşandı. Sözel puan türünde ise değişim daha sınırlı olsa da üst başarı dilimlerinde yine dikkat çekici farklılıklar oluştu. Örneğin 400 puan geçen yıl 652'nciliğe karşılık gelirken bu yıl bin 418'inciliğe, 380 puan ise bin 782'den 3 bin 936'ya geriledi. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak.

2 SORU İPTAL EDİLDİ

Sınavın ardından gelen tepkilerden sonra bir soru iptal edilmiş bir sorunun ise cevabı değiştirilmişti. AYT testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 Testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru iptal edilmişti. Cevabı değiştirilen ve bir öğrencinin dava açtığı Matematik Testi soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun da yargı kararı gereği iptal edildiği açıklandı. Bu sorular değerlendirilmeye alınmadı.

ZİRVEDE KABATAŞ VAR

Kabataş Erkek Lisesi, farklı puan türlerinde elde ettiği başarılarla bu yılın en dikkat çeken okulu oldu. Kabataş Erkek Lisesi'nde toplam 3 birinci çıktı.

KARTAL AİHL GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

2026 YKS sonuçlarında dikkat çeken okullardan biri de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Okul, AYT Sözel Türkiye birincisi Enes Salahaddin Coşkun ile YDT Arapça Türkiye birincisi Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud'u çıkararak başarısını bir kez daha ortaya koydu. Son yıllarda YKS'de istikrarlı dereceler elde eden lise geçen yıl da ilk 10'da 6, ilk 100'de 25 ve ilk 1000'de 63 dereceyle dikkat çekmişti.



İŞTE 2026 YKS ŞAMPİYONLARI

TYT şampiyonları



İlker Uyanıker (Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/İstanbul)

Abdullah Uslu (Eskişehir Fatih Fen Lisesi),

Miraç Koşar (Şanlıurfa Fen Lisesi)

Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul)



AYT şampiyonları



Sayısal: Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul)

Sözel: Enes Salahaddin Coşkun (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ İstanbul),

Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul) oldu.



Yabancı Dil Testi





İngilizce: Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi/İstanbul)

Almanca: Eylül Uyar (Kabataş Erkek Lisesi/İstanbul)

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/İstanbul)

Fransızca: Sena İlhan (Denizli Açık Öğretim Lisesi)

Rusça: Ela Demirel (Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi/İstanbul)



HEM ÇALIŞTI HEM ŞAMPİYON OLDU

2026 YKS'de hem TYT hem de SAY puan türünde AYT'de Türkiye birincisi olan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartar, başarısını disiplinli ve uzun soluklu çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Sınava hazırlanırken aynı zamanda Türkiye'nin büyük şirketlerinden birinde yönetici adayı olarak da çalışan Dartar, üniversite tercihini büyük olasılıkla Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden yana kullanacağını açıkladı.Lise yıllarında planlı bir çalışma programı izlediğini belirten Dartar, 12. sınıf konularını 11. sınıfın ortasında tamamladığını, son yılında ise ağırlıklı olarak deneme sınavları çözdüğünü anlattı. Son iki-üç yılda yayımlanan neredeyse tüm kurumsal denemeleri çözdüğünü söyleyen Dartar "Çalışmayı son seneye bırakmayın" diye konuştu.

ANIMASYON OKUYACAK

KARTAL AİHL mezunu Enes Salahaddin Coşkun AYT sözel puan türünde Türkiye birincisi oldu. Başarısını planlı çalışma, disiplinli okul programına bağlayan Coşkun, hedefinin animasyon okumak olduğunu ifade etti. "Dünyayı farklı bir pencereden anlatabilmek için animasyon istiyorum. Bunun için yetenek sınavına da gireceğim. Benim maratonum henüz bitmedi" dedi.

HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİ

2026 YKS Yabancı Dil Testi Fransızca oturumunda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sena İlhan, başarısına rağmen üniversite tercihini yabancı dilden değil Sayısal puanıyla Tıp fakültesinden yana kullanmayı planlıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan İlhan, Fransızcasını internet kaynakları, videolar ve yabancı dilde kitap okuyarak geliştirdiğini söyledi. Üniversite sınavına üçüncü kez giren başarılı aday Tıp fakültesinde okuyan ikiz kardeşinden ilham aldığını anlattı.

ÇOK DEĞİL DÜZENLİ ÇALIŞTI

YKS 2026'da Almanca Yabancı Dil Testi'nde Türkiye birincisi olan, AYT Sayısal'da ise 558'inci sıraya yerleşen Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar, başarısını "çok çalışmaya değil, düzenli çalışmaya" borçlu olduğunu söyledi. Hazırlık sınıfından bu yana Almanca eğitimi alan Uyar okulunun değişim programıyla Almanya'nın Erlangen kentinde bir süre Alman bir ailenin yanında yaşadığını, 11'inci sınıfta Almanca münazarada Türkiye birincisi olduktan sonra Avrupa finallerinde de ikinci olduğunu anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör