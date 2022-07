YKS sonuçları şaşırttı

3 milyondan fazla adayın yarıştığı 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. Üniversite kontenjanlarının, taban puanların ve hangi programın hangi başarı sıralamasında öğrenci aldığına yönelik detaylı verilerin yer aldığı 2022-YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da dün ÖSYM tarafından yayımlandı. Barajların kaldırılmasıyla bu yıl rekor katılımın olduğu YKS'de Türkiye ortalamaları yükseldi. Adaylar sonuç belgelerinde yüksek puanlar gördü ancak başarı sıralamaları geriledi. Katılımın çok, sınavın da kolay olması 1 puan dilimine düşen aday sayısını artırdı. Örneğin Temel Yeterlilik Testi'nde geçen yıl 420- 500 puan aralığına düşen aday sayısı 5 bin 117 iken bu yıl sayı tam 21 bin 531 oldu. Tablo böyle olunca adaylar YKS tarihindeki en düşük başarı dilimleriyle karşılaştı.Bu yıl özellikle matematik testinin nispeten kolay olması Türkiye genelindeki ortalamaları yükseltti. Geçen yıl sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik testi ortalaması 40 soruda 5.5 iken bu yıl 8.169 oldu. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) geçen yıl 5.294 olan matematik ortalaması bu yıl 7.7'ye yükseldi. Adayların elde ettikleri puanlar yükselince başarı sıralamaları düştü. Örneğin geçen yıl TYT'de 386 puanı olan bir aday 20 ila 21 bininci sıra aralığındayken bu yıl aynı puanı alan bir adayın başarı sıralaması 95 binlere kadar geriledi. Başka bir deyişle bu yıl TYT'de 386 puan alan bir öğrenci geçen yıl 328 puan alan bir adayla aynı başarı sıralamasını elde etmiş oldu.Tercihler puana değil, başarı sıralamasına göre yapılacak. Uzmanlar "Adayın öncelikle sınav sonuç belgesini iyi analiz etmesi gerekiyor. Sonuç belgesinde doğrular, yanlışlar, okul ve not bilgileri ile sınav puanları, sınav sıraları, yerleştirme puanları ve yerleştirme sıraları yer alıyor. Adaylar diğer tüm bilgilerden ziyade öncelikle yerleştirme sıralarına odaklanmalı" uyarısında bulundu.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması bu yıl da sürecek. Bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırası koşulu başvuru kılavuzunda 100 bin olarak belirlenmişti. Ancak YÖK'ün hukuk barajı değiştirilmedi. Dolayısıyla hukuk programlarında Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde en düşük başarı koşulu bu yıl da 125 bin olarak uygulanacak.Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, önlisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 olarak gerçekleşti. Kılavuz 26 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal (SAY) puan türünde en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olma koşulu bu yıl da devam edecek