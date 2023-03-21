YKS soruları nereden çıkacak? Kolay konulardan zor soru gelebilir

Asrın felaketi nedeniyle bu yıl 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12'nci sınıf ikinci dönem müfredatı sınav kapsamı dışında bırakıldı. Benzer bir durum pandemi nedeniyle 2020 YKS'de de uygulanmıştı. O sınavda da adaylara yılın ikinci dönemine ait konulardan soru yöneltilmedi. Peki YKS konularının daraltılması ne anlama geliyor? Sınav daha kolay mı olacak? Adaylar hangi konulara yoğunlaşmalı? Tüm bu soruları Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile irdeledik. 2023 YKS'de olası beklentiler şöyle:YKS'deki tüm testler bu kapsam daralmasından etkilenmiyor. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), ağırlıklı olarak 9 ve 10'uncu sınıf konularından oluşan bir test olduğu için müfredat daralmasının bu teste bir etkisi olmayacak.Matematik 12'nci sınıf ikinci dönem konuları sınavın en seçici konuları. Türev, integral ve limit gibi konulara ait soruların olmadığı sınavlar adaylar açısından kolay olarak değerlendirilebilir. Ancak matematikteki en kolay konudan çok daha seçici zor sorular da üretilebilir.Bazı branşlarda 9'uncu sınıftan itibaren tüm konulardan soru çıkabilme olasılığı var. Ama genel olarak ders ders ve konu konu ele alırsak sınavın kapsamını şu konular oluşturuyor:Edebiyat-Sanat İlişkisi, Edebiyat ve Dil Kavramı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Edebi Metinler, Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri, Edebi Akımlar (Şiir-Roman-Hikâye), Edebi Sanatlar, Şiir Bilgisi, Geçiş Dönemi Eserleri, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecr-i Ati Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı ve Öğretici Metinler.Trigonometri, Fonksiyon Uygulamaları, II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Fonksiyonların Dönüşümleri, II. Dereceden 2 Bilinmeyenli Denklemler, II. Dereceden 1 Bilinmeyenli Eşitsizlikler, Olasılık, Logaritma ve Diziler.Noktanın Analitik İncelenmesi, Doğrunun Analitiği, Dönüşümler- Dönme-Öteleme-Simetri, Dairenin Alanı ve Yay Uzunlukları.Vektörler, Bağıl Hareket, Dinamik, Bir Boyutta İvmeli Hareket, İki Boyutta Hareket, İtme ve Momentum, Tork-Denge, Basit Makineler, İş-Enerji, Elektriksel Kuvvet-Elektriksel Alan-Elektriksel Potansiyel, Sığaçlar, Manyetizma-Alternatif Akım- Transformatörler, Çembersel Hareket- Açısal Momentum, Basit Harmonik Hareketler-Genel Çekim ve Dalgalarda Kırınım-Girişim.Modern Atom Teorisi, Gazlar, Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük, Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Hız, Kimyasal Tepkimelerde Denge, Kimya ve Elektrik ve Karbon Kimyasına Giriş.: Canlılarda Enerji Dönüşümleri, İnsan Fizyolojisi, Destek ve Hareket Sistemi, Sindirim Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Üriner Sistem.Tarih dersinde TYT ve AYT ayrımı olmadığı için adayların tüm konulara bakmaları gerekiyor.Biyoçeşitlilik- Ekosistem ve Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları, Ekonomik Faaliyetler, Doğal Kaynaklar-Ekonomi İlişkisi, Türkiye'deki Ekonomik Faaliyetler, İlk Uygarlıklar ve Kültür Bölgeleri- Türk Kültürü, Uluslararası Ticaret ve Turizm, Sanayileşmiş Bir Ülke-Tarım Ekonomi İlişkisi, Küresel ve Bölgesel Örgütler, Çevre ve Toplum.Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişim, Mantığa Giriş ve Klasik Mantık.Dünya ve Ahiret, Kuran'a Göre Hz. Muhammed, Kuran'da Bazı Kavramlar, İnançla İlgili Meseleler, Yahudilik ve Hristiyanlık, İslam ve Bilim ve Anadolu'da İslam.