YKS tercih sonuçları son dakika... Üniversite adayı olan yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS tercih sonuçları için bekliyor. Geçtiğimiz hafta itibarı ile tamamlanan tercih sürecinin ardından, ÖSYM'den yapılacak olan açıklamalar merakla bekleniyor. Zira, adayların hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği YKS yerleştirme sonuçları ile belli olacak. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, üniversite yerleştirme sonucu 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu sene elektronik kayıtların 4 Eylül tarihinde başlayacağı düşünüldüğünde, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanır?

İşte, 2021 üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı