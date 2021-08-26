YKS tercih sonuçları son dakika... Üniversite adayı olan yüz binlerce öğrenci, 2021 YKS tercih sonuçları için bekliyor. Geçtiğimiz hafta itibarı ile tamamlanan tercih sürecinin ardından, ÖSYM'den yapılacak olan açıklamalar merakla bekleniyor. Zira, adayların hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği YKS yerleştirme sonuçları ile belli olacak. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.
Geçtiğimiz yıl, üniversite yerleştirme sonucu 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu sene elektronik kayıtların 4 Eylül tarihinde başlayacağı düşünüldüğünde, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanır?
İşte, 2021 üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı
Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Buna ek olarak, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de paylaşılmadı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçlarının 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." dedi.
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)