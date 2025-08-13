YKS tercihleri için son gün uyarıları

1 Ağustos'ta başlayan 2025 üniversite tercihleri bugün gece yarısı sona erecek. Olası bir hatadan geri dönebilmek için tercih listenizi son bir kez daha dikkatlice gözden geçirin. Eğitim uzmanları tercih listesine son hâlini vermek için yapılması gerekenleri SABAH'a anlattı ve adaylara şu uyarılarda bulundu:

ÖLÜ TERCİH YOKTUR: Tercih listesi demek "İstek listesi" demektir. Yani daha az istediğiniz bir bölüm sırf puanı daha yüksek diye, daha çok istediğiniz bölümün altında olmamalıdır. "Ölü tercih" diye bir şey yoktur.

İSTEK SIRASI ÖNEMLİDİR: ÖSYM, listenizdeki tüm bölümleri ilk sıradan sonuncuya doğru değerlendirir ve puanınızın yettiği en üst sıradaki bölüme sizi yerleştirir. Unutmayın ki kayıt hakkı kazandığınız bölümü sonradan değiştirmeniz, bir başka deyişle, daha düşük puanlı ya da listenizde daha alt sırada olan başka bir bölüme kaydolmanız mümkün değildir.

ÖZEL KOŞULLARA BAKTINIZ MI? Adayların en çok atladıkları ve bu nedenle mağdur oldukları konu, listelerindeki bölümlere ait özel koşulları kontrol etmemeleri nedeniyle yaşanmaktadır. Koşulunu karşılamadığınız bir bölümü kazansanız bile kayıt yaptıramazsınız. Bu nedenle, hem tercihleri yapmadan hem de yaptıktan sonra çıktı aldığınız tercih listesinin sonunda ÖSYM tarafından yer verilen tüm özel koşulları dikkatle okumalısınız. KONTROL SORUSU: Listenizi tamamladıktan sonra kendinize kontrol sorusu sorun. "Kazandığın takdirde bu listedeki tüm tercihlerine gönülden kayıt yaptırır mısın?" Cevabınız 'Evet' ise listeniz hazır demektir. Eğer kazanırsanız kayıt olmayı isteyip istemediğinizden emin olmadığınız bir tercihiniz varsa bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü bu yıl herhangi bir bölüme yerleştirilirseniz, kayıt olsanız da olmasanız da gelecek yıl 15 ile 30 puan arası puan kaybına uğrarsınız. Kazandığınız takdirde kayıt olmayacağınız hiçbir program listenizde olmamalıdır.

OBP UYARISI: Yerleştirme işlemleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanmanız durumunda bir sonraki yıl YKS puanınız hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) çarpılacağı katsayı yarıya düşer. Bu sebeple öğrenime devam etmeyi düşünmediğiniz programı tercihlerinizin arasına almayınız.

TÜMÜYLE İPTAL EDEMEZSİNİZ

Tercih girişini yaptıktan ve onayladıktan sonra tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda "2025- YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini mutlaka görmelisiniz.

ÖSYM'ye ilettiğiniz listede değişiklik yapmak isterseniz tercihlerinizi 13.08.2025 saat 23.59'a kadar değiştirme hakkınız var. Ancak tümüyle iptal edemezsiniz.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra tercih listenizin çıktısını almayı, kontrol etmeyi ve listenizi saklamayı unutmayın.

Bazı adaylar "Ek yerleştirmede yerleşirim" mantığıyla listesini kendi puanından çok yüksek olan bölümlerden oluşturmaktadır. Oysaki ek yerleştirme kendi puanınıza eşit ya da daha düşük puanlı bölümleri yazabileceğiniz şekilde uygulanmaktadır. Dolayısıyla şu an vereceğiniz tercih listesini yüksek-orta-düşük puanlı bölümler şeklinde dengeli oluşturmanız önemlidir.

Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz. Kayıt hakkı kazandığınız bölümü değiştirmek mümkün değildir.

Aynı programı 1'inci tercihine ve 15'inci tercihine yazan adaylardan kontenjan dahilinde başarı sırası daha yüksek olan yerleşir.