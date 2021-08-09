YKS Üniversite (TYT-AYT) barajı değişecek mi, kimler tercih yapabilir? 2021 YKS baraj puanı düştü mü, düşecek mi?

YKS baraj puanı, tercih maratonu devam ederken milyonların gündeminde yer alıyor. Bu sene uygulanan sınavın zorluğunun oldukça yüksek olması nedeniyle adaylar bu puanın düşürülmesi gerektiğini düşünürken uzman isimler ise bu sene okulların taban puanlarının ve sıralamalarının ciddi oranda düşeceğini dile getirmişti. "YKS baraj puanı düşecek mi, değişti mi?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte 2021 YKS baraj puanı hakkındaki son dakika gelişmeleri…
AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?
Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.
TYT 2021 baraj puanı: 150
AYT 2021 baraj puanı: 180
YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.
TYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?
TYT baraj puan 150 oldu. 150 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 150 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.