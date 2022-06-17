YKS’de 3.2 milyon aday ter dökecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük heyecan... 2022YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. Sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu. YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. İşte rakamlarla 2022 YKS:Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü.Yaklaşık 5.5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı.Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirlerarası nakil aracı kullanılacak.Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak.YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 243 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.Yarın yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak.Yarın öğleden sonra gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.