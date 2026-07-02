YKS’de bir soru iptal, bir sorunun cevabı değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026 YKS) sonrası itirazları değerlendirdi ve iki kritik karar aldı. Buna göre Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) matematik testindeki 23'üncü sorunun doğru cevabı "C" yerine "A" olarak güncellendi. Bu değişiklikle "A" seçeneğini işaretleyen adayların netlerinde artış görülebilir. İlk anahtara göre soruyu yanlış yapan bu adaylar, yeni değerlendirmeyle doğru cevap vermiş sayılacak. Buna karşılık "C" işaretleyen ve doğru yaptığını düşünen adaylar için bu soru yanlış kabul edilecek. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20'nci soru ise iptal edildi. İptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılarak testteki toplam puan, kalan geçerli sorular arasında paylaştırılacak. Bu da tüm adaylar için bir avantaj ya da dezavantaj oluşturmayacak.

ADAYLAR NASIL ETKİLENECEK?

Değişikliklerden daha fazla etkilenebilecek adaylar şöyle:

Netleri birbirine çok yakın adaylar

Başarı sıralamasında binlerce kişinin kümelendiği puan aralıkları

Tıp, hukuk, mühendislik gibi yüksek rekabetli bölümler.