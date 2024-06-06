YKS’de bu hataları yapmayın: Olumsuz soru kökleri yanıltıyor

3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın 10.15'te, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. TYT'de adaylara 165 dakika, AYT'de ise 180 dakika süre verilecek. Sınava ne kadar iyi hazırlansanız da sınav sırasında yapılan bazı hatalar hayallerinize veda etmenize neden olabilir. YKS'de adayları en çok olumsuz soru kökleri yanıltıyor. Sorunun sonundaki "değildir, olamaz, yanlıştır" vb. olumsuz ve altı çizili ifadeler genellikle gözden kaçtığı için adaylar bu tip sorularda yanlış yapıyor. Peki YKS'de başka hangi hatalar yapılıyor? Sınav sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte sınavda dikkat etmeniz gerekenler:Soruyu ilk okumada çok kolay olarak algılayıp önemli sözcükleri kaçırmak. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.Adayın süreyi etkili kullanayım derken acelecilikle okumada atlamalar yaparak zihnindeki eski soru kalıplarına kapılması.İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Öğrenci çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp yaptığı hatayı göremiyor.Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri. Sorunun ve seçeneklerin tamamını okumadan karar vermemek gerekiyor.Bir konunun detaylarına inmemek. Ciddi yorum yapılması gereken sorularda yüzeysel bilgi ile karar vermek yapılan önemli hatalardan. Çok katmanlı bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyor.İşlem hatası, çoğunlukla zihinden işlem yapılırken kaçırılan bir sayı yanlış yanıta yöneltebilmekte.Cevabı yanıt kartına yanlış kodlamak. Sonucu bulmasına rağmen yanlış seçeneği işaretleme. Soruya yorum katma, zihnindeki farklı bilgilerle, kişisel yorumla soru çerçevesinin dışında düşünmek.Haftasonu gerçekleştirilecek YKS'de bilgi düzeyi kadar sınav stratejisinin önemine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak netleri artırmak için sınav sırasında yapılması gerekenleri 5 maddede şöyle özetledi:Bu kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme süresidir. Bu zaman dilimi içinde zihniniz bir başka soruya geçmek için hazır hale gelir.YKS'de dört yanlış cevap, bir doğru cevabı eksilteceğinden yanıtını bilmediğiniz, seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşamadığınız durumlarda soruyu boş bırakmanız daha doğru olacaktır.Tüm şıkları okuyun. Beş şıktan oluşan her sorunun, bir doğru cevabı, bir çeldiricisi, üç tane de yanlış şıkkı vardır. Cevabı bulduğunuzdan emin olup kalan şıkları okumadığınızda aslında 'çeldirici şıkka' gitmiş olabilirsiniz. Çeldirici şıklar doğru cevaba çok benzeyen ama doğru olmayan şıklardır. Dikkatli olmalısınız.Bir soruya takılıp kalırsanız zamanı iyi kullanamayabilirsiniz. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır. Çok kolay bir matematik sorusu ile çok zor matematik sorusu aynı puanı getirmektedir. Bu durum kendi içinde her ders için geçerlidir. Zaman kaybını önlemek amacıyla "Turlama Tekniği"ni uygulamak gerekir. İlk turda hemen yapabileceğin kolay soruları yap. Zamanını alacak ancak yapabileceğini düşündüğün soruların yanına bir artı işareti koy ve ilk turda kolay soruları bitirdikten sonra öncelikle bu sorulara dön.Uzun ve karışık görünen sorulardan gözünüz korkmasın. Özellikle paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun. Böylece paragrafı, hangi bakış açısından değerlendirmeniz gerektiğini bilecek ve doğru cevabı kolayca bulabileceksiniz.