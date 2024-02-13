YKS’de deprem bölgesine özel çalışma

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl tüm sınav merkezlerinde uygulama yapacaklarını belirterek, "Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deprem bölgesi de dâhil 81 ilin tamamında uygulanacak. Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu illerdeki adaylara, talep etmeleri halinde tercih ettikleri herhangi bir ilde sınava girme imkânı sunduklarını anımsatan Ersoy, farklı illerde sınava girmek isteyen adayların tüm masraflarının da devlet tarafından karşılandığını belirtti. Ersoy, "2024 yılında tüm sınav merkezlerimizde uygulama yapacağız" bilgisini paylaştı.Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekâyı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek "Ekibimizde yapay zekâ uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zekâ ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak" dedi.