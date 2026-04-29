YKS’de geri sayım başladı 52 günde netleri uçurun

Üniversite maratonunda son viraja girildi. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 52 gün kaldı. Bu sürede yapılacak en önemli strateji, yeni konu öğrenmekten çok mevcut bilgiyi doğru kullanmak. Uzmanlara göre adaylar, küçük ama etkili dokunuşlarla netlerini hızla yükseltebilir. Günde sadece 1 net artırmak, 52 gün sonunda büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Planlı ve disiplinli çalışan adaylar için bu hedef ulaşılabilir. İşte kalan 7 haftada, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) için ders ders netlerinizi artıracak çalışma stratejileri:

❱ TYT TÜRKÇE: Her gün en az 20 paragraf sorusu çözmek, okuma hızını ve anlama becerisini doğrudan artırır. Soruyu okumadan şıklara bakma alışkanlığını bırakmak, çeldiricilere düşmeyi azaltır. Yanlış çıkan sorularda "Neden yanlış yaptım?" sorusunu mutlaka analiz edin.

❱ TYT MATEMATİK: İşlem hatalarını sıfırlamaya gayret edin. Matematikte net kaybının büyük bölümü işlem hatasından geliyor. Her gün 10-15 problem sorusu çözüp süre tutmak, hem hız hem doğruluğu artırır. Çözümde "sonucu değil yolu" kontrol etmek, hatayı kalıcı şekilde azaltır.

❱ FEN BİLİMLERİ: Fizik, kimya ve biyolojide uzun konu anlatımları yerine kısa özet notlarla tekrar yapmak daha verimli. Özellikle formül ve kavramları küçük kartlara yazıp gün içinde gözden geçirmek, unutmayı önler.

❱ SOSYAL BİLİMLER: Yorum gücünüzü geliştirin. Tarih ve coğrafyada ezber yerine yorum becerisi öne çıkıyor. Harita soruları ve grafik yorumlama pratiği yapmak netleri hızlı artırır. Felsefe ve din sorularında ise anahtar kavramları bilmek yeterli.

AYT İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

❱ AYT MATEMATİK: Seçici çalışmaya dikkat edin. Tüm konulara yayılmak yerine en çok soru gelen başlıklara odaklanın. Fonksiyon, türev ve integral gibi yüksek getirili konulara ağırlık vermek net artışını hızlandırır.

❱ EDEBİYAT: Edebiyatta yazar-eser eşleşmelerini tablo hâlinde çalışmak kalıcılığı artırır. Her gün kısa tekrarlar yapmak sınavda hızlı hatırlamayı sağlar.

❱ BİYOLOJİ: Sistemleri şemayla çalışın. Vücudun sistemlerini şema ve görsellerle tekrar etmek, bilgiyi zihinde daha net oturtur. Özellikle grafik yorumlama sorularına ağırlık verin.

❱ FİZİK: Yüksek getirili konulara odaklanın (elektrik, manyetizma, dalgalar gibi). Her gün 15-20 soru çözün. Formülü ezberlemek yerine hangi durumda kullanıldığını öğrenin. İşlem ve birim hatalarına dikkat edin.

❱ KİMYA: Organik, denge ve asit-baz konularına ağırlık verin. Tepkime türlerini iyi kavrayın. Kısa notlarla tekrar yapın. Gün aşırı 20-30 soru çözerek bilgiyi pekiştirin.

YANLIŞ DEFTERİNİZ OLSUN



Haftada en az 2 TYT, 1 AYT denemesi çözün. Ama asıl farkı yaratan, deneme sonrası yapılan detaylı analizdir. Her yanlış, bir sonraki net artışının ipucudur. Yanlış yapılan soruları bir defterde toplamak, aynı hatayı tekrar etmeyi engeller. Son haftalarda sadece bu defteri çalışmak bile netleri yukarı taşır.



TEMEL KAVRAMLARI TEKRARLAYIN

❱ TARİH: Olayları kronolojik sırayla çalışın. Ezber yerine neden-sonuç ilişkisine odaklanın. Her gün kısa tekrar ve 15-20 soru çözümü netleri artırır.

❱ COĞRAFYA: Harita ve grafik yorumlama pratiği yapın. Temel kavramları netleştirin. Her gün 10-15 soru çözerek hız kazanın.

❱ FELSEFE: Filozof-görüş-kavram eşleşmelerini öğrenin. Uzun paragraflarda soru köküne odaklanın. Kısa tekrarlarla bilgiyi canlı tutun.

❱ DİN KÜLTÜRÜ: Temel kavramlara hâkim olun. Metin yorumlama becerinizi geliştirin.

Günlük kısa tekrar ile 15 soru idealdir.