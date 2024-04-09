YKS’de geri sayım başladı okuma becerinizi geliştirin

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 2 ay kaldı. 3 milyondan fazla adayın yarışacağı 2024 YKS'de bu yıl da yine hemen hemen her testten okuma becerisi, yorum gücü ve analiz yeteneklerinin ölçüleceği soruların çıkması bekleniyor. Adayları en çok uzun paragraf soruları zorluyor. Peki kalan sürede sınav performansınızı artırmak için nasıl bir yöntem izlemelisiniz? Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Son yıllarda okuma becerisinin tüm sınav türlerinde kritik nokta haline geldiğini görüyoruz. Okuma yeterlikleri düşük olan adayların uzun metin yapılarına ait soru köklerini daha iyi tanımak için bu tür soruları yoğun biçimde çözmeleri faydalı olacaktır" dedi. SABAH'a konuşan Coşkun adaylara şu önerilerde bulundu:1- Özellikle matematikte problem çözme becerisini artırmak performansı olumlu yönde etkiler. Bunun için öncelikli olarak güçlük yaşanılan konu ile ilgili bolca soru çözülmesi, daha sonra çözülen sorulardaki hatalara odaklanılması faydalı olur.2- En iyi öğrenme yollarından birisi hatalardan öğrenmektir. Bunun için aday, soru maddesinde nereyi anlamadığını tespit etmeye çalışmalıdır. Örneğin soru kökünü mü anlamamış, çeldiricilere mi takılmış ya da işlem hatası mı yapmış? Bu şekilde hatalı soruların üzerinden geçilmesi, bir süre sonra net sayısının artmasına yardımcı olacaktır.3- Unutmamak gerekir ki YKS'de ne kadar doğru soru çözdüğünüz kadar ne kadar az yanlış yaptığınız da belirleyici. Bu nedenle özellikle matematikte hata analizi yapmak faydalı olacaktır. Son yıllarda matematikte artık işlem becerisinin ötesinde tahmine dayalı yorumlama gücü, farklı düşünebilme, tasarım odaklı düşünme becerisini ölçen mantıksal soru tiplerinin geldiğini görüyoruz. Bunlara ilişkin daha fazla soru çözülmesi ve farklı bakış açıları geliştirilmesi matematik performansını artırabilir.Öğrencilerin rehber öğretmenleriyle birlikte kendi çalışma programlarını hazırlamaları ve belli aralıklarla etkisini değerlendirmeleri, gerekiyorsa yeniden düzenlemeleri gerekir. Bu program içerisinde özellikle sınav zamanı yaklaştıkça genel tekrarların sayısını artırmak faydalı olacaktır.Henüz zaman varken en çok zorlandıkları konularla ilgili öğrenme eksiklerini tamamlamalılar. Çok soru çözmek eğer önemli öğrenme eksiklikleri var ise faydalı olmayacaktır, aksine soruları yapamadıkça kaygı düzeyleri daha da artar. Sınava az zaman kaldığında ise artık yeni öğrenmelere vakit harcamadan soru çözümü yapabilirler.Sınav zamanı yaklaştıkça adayların kaygı düzeyleri de artabilir. Öncelikli olarak eğer bu durumu yaşıyorlarsa bu tür önemli sınavlarla ilgili kaygı yaşamanın beklenilen bir durum olduğunu bilmeleri gerekir. Bu tür seçme sınavları sadece akademik başarıyı ölçmüyor, beraberinde zamanı etkili kullanma, kaygıyı yönetebilme gibi özelliklere de sahip olmamızı gerekli kılıyor.Aslında kaygıyı azaltmanın en önemli yolu ders çalışırken bir program uygulamaktır. Sınava hazırlık programları adayların günlük yaşamlarına göre hazırlanır ve içinde uyku, dinlenme, sosyal aktiviteler için de zaman dilimleri barındırır. Bu rutinin takip edilmesi kaygıyla başa çıkmayı da kolaylaştırabilir.