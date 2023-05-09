YKS'de geri sayım başladı! "Yanlış yaparak doğruyu bulun"

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Doktor Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden adayların çok sayıda soru çözerek, yanlışlarını tespit etmelerinin önemli olduğunu belirtti. Yapılan yanlışların hemen sonrasında doğrusunun öğrenilmesi gerektiğini, doğru çözüme ulaşana kadar o konuda çalışmaya devam edilmesini önerdi. Verimli bir zaman yönetimi için zaten doğru yapılan konular ile vakit kaybedilmemesi gerektiğini anlattı.

Türkden verimli bir çalışma için adaylara şu önerilerde bulundu:

-Bir oturuştaki çalışma süresi 45-50 dakikayı geçmesin. 10'ar dakikalık molalar verecek şekilde bir ders programı hazırlayın.

-Her deneme sınavında, ders analizi yaparak, eksik bilgilerinizi belirleyin. Deneme sınavlarınızı gerçek sınav saatinde, sınav koşullarını oluşturarak çözmeniz, sizler için daha faydalı olacaktır.

-Bu dönemlerde eksik bilgilerinizin olması gayet normal. Paniğe kapılarak, endişelenmek yerine bunu iyi değerlendirip, eksikleri ve yanlışları düzeltmeye, doğru bilgileri edinmeye çalışın.

-Deneme sınavlarında ve çözdüğünüz sorularda belli bir konuda hatalarınız fazla çıkıyorsa; o konuyu tekrarlayıp, konu ile ilgili daha fazla soru çözmeye odaklanın

-Ders çalışırken, deneme sınavı çözerken, telefonla, sosyal medyadan uzak durun. Ders çalışmanız bitene kadar telefonunuzu bir yere kaldırın ve süre bitene kadar telefona bakmayın.

GÜN SAYMAYIN

-Günleri sayarak kaygı düzeyinizi yükseltmeyin. Önünüzde oldukça yeterli sayılabilecek bir süre mevcut. Sürekli sınav hakkında konuşmayın. Çevrenizdekilerle başka konularda da sohbet edin.

-Sınav hakkında olumsuz konuşan kişilerden, ortamlardan uzak durun.

-''Hayatımız birkaç saatlik bir sınava bağlı'' şeklinde cümleler kurmayın. Bu tür ifadeler sınava karşı olumsuz bir tutum, direnç geliştirmenize neden olacaktır.

-Sınavı olumlu düşüncelerle eşleştirin. Örneğin istediğiniz okulda, üniversitede eğitim görmek, yeni arkadaşlıklar, parlak bir gelecek gibi olumlu düşüncelere yönelin. Sınavı hayallerinize ulaşmanın bir aracı olarak değerlendirin.

EGZERSİZ ZİHİN AÇAR

-Adaylarımız, ufak hareketlerle egzersiz yapıp kendilerini daha dinç hissedebilir, mola bitiminde enerjik bir şekilde kaldıkları yerden devam edebilirler.

-Sandalye üzerinde dik oturarak doğru nefes teknikleriyle karın kaslarını, kol kaslarını ve bacak kaslarını çalıştırıcı egzersizler, kan akışını düzenleyerek rahatlamaya ve kendini iyi hissetmene katkı sağlayacaktır.

-Her molada benzer şekilde egzersizler yaparak tekrar eder ve vücut rahatlatılırsa soru çözerken sorulara odaklanmak ve sınav stresinden uzaklaşmak kolaylaşacaktır.