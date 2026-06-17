YKS’de geri sayım başladı: Yeni konu öğrenmeyin, mevcut bilgileri pekiştirin

Milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek. Uzmanlar, sınava hazırlık sürecinin son aşamasında öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini sınava hazırlamaları gerektiğini belirtiyor. Eğitim uzmanlarına göre son günlerde yapılan en büyük hata, yetişmeyen konuları tamamlamaya çalışırken mevcut bilgi düzeyini riske atmak. Bu nedenle adayların yeni konu öğrenmek yerine bildikleri konuları tekrar etmeleri, yanlış yaptıkları sorulara dönmeleri ve eksiklerini analiz etmeleri tavsiye ediliyor. Peki sınavda başarıyı artırmak için neler yapılabilir? Uyku düzeni nasıl olmalı? Deneme çözmeye devam edilmeli mi? Sınav heyecanı nasıl kontrol edilir? SABAH'a konuşan TED Diyarbakır Koleji Lise PDR Birimi adaylara şu önerilerde bulundu:

HATA ANALİZİ YAPIN: Sınavdan hemen önce yoğun ve uzun süreli konu çalışmak verimli olmuyor. Buna karşılık düzenli tekrar yapmak, daha önce çözülen sorulardaki hataları incelemek ve çıkmış soruları yeniden gözden geçirmek başarı üzerinde daha etkili sonuçlar veriyor.

MEB KAYNAKLARINA BAKIN: MEB kaynakları ve deneme sınavlarından yararlanın. Son yıllarda sorulan soruların çözüm mantığını görmek, adayların sınavdaki soru tarzlarına daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

SINAV STRATEJİNİZ HAZIR OLSUN

EN İYİ BİLDİĞİNİZ DERSTEN BAŞLAYIN: Sınav başarısında bilgi kadar zaman yönetimi de belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle adayların sınav günü uygulayacakları stratejiyi önceden belirlemesi gerekiyor. Öğrencilerin güçlü oldukları dersten başlamaları sınavda motivasyonu artırır.

TURLAMA TEKNİĞİ UYGULAYIN: Sınav sırasında sık kullanılan yöntemlerden biri olan "turlama tekniği" de zaman yönetimi açısından avantaj sağlıyor. Bu yöntemde öğrenci ilk turda kolay ve emin olduğu soruları çözüyor, zaman kaybettiği soruları işaretleyerek ikinci tura bırakıyor. Böylece hem süre daha verimli kullanılıyor hem de gereksiz stresin önüne geçiliyor.

BAŞKALARIYLA KENDİNİZİ KIYASLAMAYIN



UYKU DÜZENİNİZİ BOZMAYIN: Özellikle sınava birkaç gün kala gece geç saatlere kadar ders çalışmak faydadan çok zarar getirir. Adaylar biyolojik saatlerini sınav saatlerine uygun hale getirmeli. Düzenli ve kaliteli uyku, dikkat süresini artırırken sınav sabahına daha dinç başlanmasını sağlıyor. Sınav haftasında uyku düzeninde ani değişikliklerden kaçınılmalı.

KAYGI NORMAL AMA YÖNETİLEBİLİR: Sınav öncesinde heyecan ve kaygı yaşamak son derece doğal. Sorun kaygının varlığı değil, öğrencinin kaygıyı nasıl yönettiği. Adayların kendilerini arkadaşlarıyla kıyaslamamaları ve başkalarının çalışma temposundan etkilenmemeleri gerekiyor.

SINAV KONUŞMAYIN: Öğrenciler dikkatlerini rakiplerine değil kendi emeklerine ve hazırlık süreçlerine yönlendirmeli. Sınava kadar geçen sürede motivasyonu düşüren konuşmalardan ve olumsuz ortamlardan uzak durun.





SINAV ÖNCESİ 10 ALTIN KURAL

1- Yeni konu öğrenmeye çalışmayın, tekrar yapın.

2- Denemelerdeki yanlışlarınızı analiz edin.

3- Son yılların çıkmış sorularını çözün. (2020 yılı hariç. Pandemi dönemi olduğu için o yıl integral, türev gibi 12'nci sınıfın ikinci dönem konularından adaylar muaf tutulmuştu.) 4- MEB kaynakları ve denemelerinden yararlanın.

5- Sosyal medya kullanımını sınırlandırın.

6- Düzenli uyuyun ve uyku saatlerinizi sınav düzenine göre ayarlayın.

7- Sağlıklı beslenin, bol su tüketin.

8- Sınav giriş belgesi ve kimliğinizi önceden hazırlayın.

9- Ulaşım planınızı sınavdan önce netleştirin.

10- Kendinize güvenin, emeğinize odaklanın.



SINAVDA BU HATALARI YAPMAYIN



OLUMSUZ İFADELERE DİKKAT: Sınav sırasında bilgi eksikliğinden çok dikkatsizlik kaynaklı hatalar puan kaybına neden oluyor. Soruların ve tüm şıkların dikkatlice okunması, özellikle olumsuz ifadeler içeren soru köklerinde acele edilmemesi gerekiyor.

KİTAPÇIK ÜZERİNDE ÇALIŞIN: Sayısal sorularda işlemlerin zihinden yapılması yerine kitapçık üzerine yazılması hata riskini azaltıyor. Uzun sorular karşısında panik yapılmaması, çözülemeyen sorular için gereğinden fazla zaman harcanmaması ve optik forma kodlama sırasında dikkatli olunması da başarıyı etkileyen kritik ayrıntılar arasında yer alıyor.