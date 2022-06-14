YKS’de kazandıran taktikler: Soruların yüzde 10’u çok kolay olacak

Bu hafta sonu 2 oturum halinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 3 gün kaldı. Adaylar aylardır sınava hazırlanıyor. Sınavda bu yıl da öğrencilerin analiz ve yorum gücünü ölçen, ezbere dayalı olmayan sorular sorulacak. 18 Haziran'da düzenlenecek sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara 120 soru sorulacak, 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran'daki ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'nde ise (AYT) 160 soru yer alacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Peki YKS'nin zorluk derecesi nasıl? Sınavın yüzde kaçı zor sorulardan oluşuyor? ÖSYM'nin hazırladığı soruların yüzde 10'u 'çok kolay', yüzde 20'si 'kolay', yüzde 40'ı ise herkesin çözebileceği 'normal' zorlukta oluyor. Sınavın yüzde 20'sini ise seçici olarak nitelendirilen zor sorular oluşturuyor. Yüzde 10'u ise oldukça seçici zor sorular. Yani ortalama soruların yüzde 70'i sınavlara hazırlanan tüm adaylar tarafından çözülebilecek türde sorulardan oluşuyor. Uzmanlar "Zaman kazanabilmek için aşırı seçici sorular üzerinde fazla zaman harcamadan diğer sorulara geçilmesi önemlidir" uyarısında bulundu. Peki sınavda hangi testlerde ne tarz sorular çıkması bekleniyor? Hangi testte nelere dikkat etmek lazım? Adayları en çok hangi soru tipleri yanıltıyor? İşte ders ders YKS'de kazandıran taktikler:TYT Türkçe, öğrencinin doğru okuma ve anlama becerisini, dilbilgisi yeterliğini, analitik bakış açısını sınıyor. AYT ise edebiyat tarihi ile şiir ve nesir bilgisi, bir edebiyat metnini dönem, akım ve anlayış gözeterek çözümleme becerisini, eleştirel düşünebilme yetisini ölçüyor.Soru kökündeki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" gibi olumsuz ifadelere dikkat edin.Uzun paragraflardan korkmayın. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandırTYT matematik sorularının metni uzun olabilir. Soruların dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemlidir.Soruları çözerken işlemleri soru kitapçığınıza düzgün yazmalısınız. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz.AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.Özellikle AYT, çok soru çözen öğrenciden ziyade konuya hâkim olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacak. Sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmeniz de önemli yarar sağlayacaktır.TYT sınavında biyoloji soruları 9 ve 10'uncu sınıf programının kazanımlarını sorgulayacak. Sorular temel biyoloji bilgisini ölçecek mantıkta olacak. Soru cümleleri dikkatli okunmalı. Soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmeli.AYT'de ise sorular ağırlıklı olarak 11 ve 12'nci sınıf programını sorgulayacak. Soruların çoğunluğu kazanımlarınızın analiz düzeyine ulaşıp ulaşmadığını ölçecek detayda olacak.Adayların konu içeriklerinin detaylarını iyi bilmeleri gerekiyor. Bu öğrenme düzeyini ölçmek için kurgulanan sorularda çeldiriciler kuvvetli olacağından tüm seçenekleri okumadan kesinlikle cevaplamayın.Sınava en başarılı olduğunuz testten başlayın. Bu hem güveni artırır, hem de zamanı daha verimli kullandırır.İki seçenek birbirine çok benziyorsa ikisi de doğru cevap olmayabilir. Diğer seçenekleri iyi okuyup aradaki ayrıntıyı yakalayın. İki seçenek birbirinin zıttıysa, bunlardan birinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir.Yanıtını bilmediğiniz, seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşamadığınız durumlarda soruyu boş bırakmanız daha doğru olur.Kodlama her sorudan sonra yapılmalı. Bu, zaman kaybı değil bir ölçüde dinlenme süresidir de.Fizikte şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı, aksi takdirde tekrar tekrar soru okunmak zorunda kalabilirsiniz.Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır.Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır.TYT ve AYT sınavında kimya dersinde bir soruda birden fazla bilgi sorgulanması bekleniyor. Bu nedenle adayların soruları çok dikkatli okuyup öğrendikleri bilgiler arasında bağlantıyı iyi kurmaları gerekiyor.Grafikleri, tabloları, şekilleri dikkatlice yorumlayın ve soru kökünü iyi okuyun.Süreyi iyi kullanın. Çeldiricilere dikkat edin ve verilen bilgileri eksiksiz okuyun.TYT sosyal bilgiler soruları daha çok sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ve temel bilgileri ölçen sorular olacağı için paragrafları ve yönlendirme cümlesini çok dikkatli okuyun.AYT sorularının ise TYT sınavına göre daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşması bekleniyor. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen soruların da yer alabileceği olasılığının da göz aradı edilmemesi gerekiyor.Sorunun yönlendirme cümlesini dikkatli şekilde okuyun. Öncelikle soruda ne sorulduğunu tespit edin.Öncüllerin tamamını okumadan soruyu yanıtlamayın.Coğrafya sorularında harita, tablo, grafik, paragraf okuma, okuduğunu algılama ve yorumlama oldukça önemli.Sorularda doğa ve insan etkileşimine dikkat ederek olayların neden-sonuç ilişkisini ve dağılış özelliğini dikkate alın.Paragrafı yorumlarken kendi fikrinizi değil, paragraftaki vurguyu dikkate alın.Din kültürü soruları son yıllarda özellikle kavram bilgisine dayanıyor. Bu temel kavramlara iyi hâkim olun. Aynı şekilde AYT bilgiye dayalı olduğu için felsefe, mantık, psikoloji ve sosyolojide temel kavramları bilerek sınava girin.