YKS’de diploma notu yine mağdur etti

17-18 Haziran tarihlerinde yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. 3.5 milyondan fazla adayın yarıştığı YKS ile ilgili istatistikler de ÖSYM tarafından paylaşıldı. O veriler, sınava giren binlerce başarılı öğrencinin bu yıl da Ortaöğretim Başarı Puanı mağduriyeti yaşadığını ortaya koydu. Sınavda oldukça yüksek netler çıkaran adaylar, diploma notu düşük olduğu için kendisinden daha az net çıkan bir adaydan neredeyse 5 bin sıra geriye düştü. Örneğin, TYT'de 391 puan alarak 88 bin 407'nci sıraya yerleşen bir adayın başarı sıralaması, OBP eklenince 92 bin 704'e kadar indi. Bu durumdan en çok devlet okullarında okuyan öğrenciler mağdur oluyor. Devlet okullarında sınav ve sözlüler daha hakkaniyetli yapılıyor. Ancak birçok özel okulda öğrencilere şişirilmiş notlar veriliyor. Akademik başarısı çok yüksek olmayan ve bu özel okullarda okuyan öğrencilerin Ortaöğretim Başarı Puanı şişirilmiş notlar nedeniyle yükselmiş oluyor.Bu yıl TYT'de 466 puan alan bir adayın OBP eklenmeden önceki başarı sıralaması 4 bin 511 idi. Bu adayın diploma noyu 88.91 olduğu için sıralaması bir anda 2 bin geriledi. OBP eklendikten sonraki başarı sıralaması 6 bin 91 oldu. Aynı aday Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde 367,53 alıp 17 bin 680'inci olurken, OBP eklendikten sonraki sıralaması 19 bin 700 oldu.Öğrencilerin yerleştirme puanlarına okul notu katkısı 30 ile 60 puan arasında değişiyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal "Okul notları ve OBP bu sistemin en arızalı aparatlarından biri haline gelmiştir. Devlet okullarında hakkıyla not alan çocuğun cezalandırıldığı bir sisteme dönüştü" dedi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan hükümet döneminde yürürlüğe giren OBP uygulaması 1982'den beri uygulanıyor.