YKS’de panik değil strateji kazandırır

Milyonlarca öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yarın başlıyor. Adaylar son tekrarlarını yaparken sınav kaygısı da birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bilfen Liseleri Psikolojik Danışman ve Müdür Yardımcısı Sebahat Başusta, sınava kısa süre kala öğrencilerin kendilerini baskı altına sokacak düşüncelerden uzak durmaları gerektiğini söyledi. Başusta, özellikle son günlerde "Şu kadar net yapmalıyım", "Hiç hata yapmamalıyım" gibi düşüncelerin kaygıyı artırdığını belirterek öğrencilerin enerjilerini zaman yönetimine ve sınav stratejilerine yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sınava günler kala yaşanan gerginlik, huzursuzluk ve "Hiçbir şey bilmiyorum" hissinin birçok adayda görülebileceğini belirten Başusta, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Adayların bu duygulara teslim olmak yerine çalışma düzenlerini sürdürmeleri ve nefes egzersizlerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Sınavı bir ölüm kalım savaşı olarak görmeyin.

Net hedeflerine takılmak yerine zaman yönetimine odaklanın.

Son günlerde yeni konu öğrenmeye çalışmayın.

Eksik konulara ve sık hata yaptığınız soru tiplerine ağırlık verin.

Uyku düzeninizi sınav gününe kadar koruyun.

Beslenme düzeninizi bozmayın, alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak durun.

Uzun soruların zor, kısa soruların kolay olduğu yanılgısına düşmeyin.

Soruları dikkatle okuyun, olumsuz soru köklerine dikkat edin.

Yapamadığınız sorularla vakit kaybetmeyin, işaretleyip sona bırakın.

Kaygıyı kontrol etmek için nefes egzersizlerinden yararlanın. Başusta, sınavdan bir gün önce öğrencilerin yalnızca akıllarına takılan noktalara göz atmalarını, yoğun ders çalışmaktan kaçınmalarını önerdi. Sınavla ilgili stres yaratan konuşmalardan uzak durulmasını tavsiye eden Başusta, adayların dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Başusta, sınav sabahı dengeli bir kahvaltı yapılmasını, kimlik ve sınava giriş belgelerinin önceden hazırlanmasını, trafik riskine karşı erken yola çıkılmasını önerdi. "Yıl boyunca girdiğiniz deneme sınavlarını düşünün. Bu sınav da onlardan biri. Kendinize güvenin" dedi.