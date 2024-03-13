YKS’de sıkı rekabet olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları tamamlandı. 8-9 Haziran tarihlerinden düzenlenecek sınava bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday başvuruda bulundu. Geçen yıl depremzede adaylardan sınav ücreti alınmadığı için 2023'te rekor bir katılım yaşanmış, 3 milyon 527 bin 443 aday sınava başvuruda bulunmuştu. Peki başvuru profili bu yıl nasıl oldu? En çok hangi düzeyde başvuru var? Bu sayılar 2024 YKS'yi nasıl etkileyecek? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, SABAH'a şu değerlendirmelerde bulundu:YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasıyla son 3 yıldır mezun adaylarda ciddi bir başvuru patlaması yaşanıyordu. Ancak bu yıl mezun adaylarda başvuru isteği azaldı.Lise son sınıf düzeyindeki aday sayısında geçen yıldan bu yıla 224 bin 942 artış gerçekleşti. Bunun nedeni 2012-2013 öğretim yılında 60 aylık olarak ilkokula başlayan adayların sınava gireceği ilk yıl olması. O yıl okula 351 bin 700 fazladan öğrenci başlamıştı. İşte bu fazlalık 12 yıllık ilk ve ortaöğretimin sonunda geçen yıldan 224 bin daha fazla lise son sınıf düzeyi adayın sınava başvurmasına yol açtı.Başvuru sayısının azalması ilk bakışta rekabetin ve puanlar arası yığılmanın da azalması anlamına geliyor. Ancak durumun beklenen kadar rahat olmayacağını düşünüyorum. Zira geçen yıl YKS tarihinin başvuru rekoru kırılmış olsa da sınava giren ve puanı hesaplanan aday sayısı 2022 yılından daha az oldu. Bu yıl sınava girecek aday sayısı artacaktır.Öte yandan geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle AYT'de 12. sınıf 2. dönem konuları çıkarılmış ve nispeten daha dar bir müfredattan sorular yöneltilmişti. Bu da doğal olarak daha kolay bir sınav çıkmasına neden olmuştu. Bu yıl tüm müfredatın sınava dahil olması daha zorlayıcı ve ölçücü soruların sınavda adayların karşısına çıkabileceği olasılığını doğurmaktadır.