YKS’de son dönemeç: Bol soru çözün

3 milyon 527 binden fazla adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 1 hafta kaldı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınavda 12'nci sınıf ikinci dönem konuları olmayacak. Uzmanlar sınava 1 hafta kala adaylara bol bol deneme sınavı çözmelerini öneriyor. SABAH'a konuşan Bilfen Liseleri Sınav Grubu Yöneticisi Sebahat Başusta "Bunun bir sıralama sınavı olduğunu göz önünde bulundurarak küçük ayrıntıların büyük farklar yaratacağını bilerek ilerlemeliler. Dolayısıyla konulara ve kazanımlara tam hâkim olabilmek için AYT için konu çalışarak soru çözmeli, TYT için ise hem süre kontrolü hem bölümler arası geçişi daha rahat sağlamak için bol soru çözmeliler. Maratonun son dönemecini iyi değerlendirenlerin hedeflerine ulaşacağı unutulmamalı" dedi.Başusta adaylara son günlerde yapılması gerekenler konusunda şu önerilerde bulundu:Son hafta da ders çalışmaya devam edin. Deneme sınavı çözme sıklığınızı arttırın.Sınava gireceğiniz okulu görün, mümkünse sınıfınıza ve sıranıza bakın.Sınav stratejinizi netleştirin.Zihninizde sınavı önceden yaşayın. Gözlerinizi kapatıp, kitapçıkların dağıtıldığını, kitapçık türünü cevap kâğıdına kodladığınızı, soruları rahatlıkla çözebildiğinizi, uğraştıran soruları "Bekle beni, elimden kurtulamazsın, daha sonra dönüp seninle ilgileneceğim" diyerek ertelediğinizi ve daha sonra dönerek yanıtladığınızı, kodlamaları dikkatlice yaptığınızı ve sınavı başarı ile bitirdiğinizi hayal edin. Hedeflediğiniz puanı aldığınızı gösteren sınav sonuç belgesine baktığınızı hayal edin.Kendinizi motive edin.Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin.Yıl içinde girdiğiniz deneme sınavlarını düşünün. 17-18 Haziran günü gireceğiniz sınavlar bunlardan farklı olmayacak.Sınav yaklaştıkça kaygının artmasının normal olduğunu söyleyen Başusta bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Başusta ailere de şu önerilerde bulundu:Kaygıyı yok etmeye çalışmayın. Kaygıyla nasıl başa çıkacağı konusunda öğrenciye yol gösterici olun.Deneme sınav sonuçları kötü olduğunda sadece sonuca odaklı bir değerlendirme yapmak yerine, çocuğunuzun gösterdiği çabayı takdir eden bir yaklaşım sergileyin.Çocuğunuzun benliğine, özgüvenine ve içsel motivasyonuna ciddi zararlar veren kıyaslama yapmaktan kaçının.Önceki başarılarını hatırlatarak çocuğunuzun motivasyonunu yükseltin.