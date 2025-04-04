YKS’de son viraj

Hangi derslerde eksiğin var? Hangi konularda güçlüsün? Adaylar kendi analizlerini ortaya çıkarmalı. Durum analizi yapmanın ve konu eksiklerini çıkarmanın en iyi yolu deneme sınavı çözmek ve konu analizi yaparak eksik konuları ortaya çıkarmaktır.

SABAH TYT ÖĞLEN AYT ÇALIŞIN -HAFTALIK PROGRAM: Adaylar, haftalık bir program oluşturarak her gün hangi konulara çalışacağını belirlemelidir. Konu eksiklerini bu şekilde hızlı bir şekilde gidermeye gayret etmeliler. Günlük çalışma sürelerini olabildiğince uzun tutmaya çalışmaları ve bu esnada zamanı verimli kullanmaya dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Mesela sabahları TYT, öğleden sonra AYT çalışabilirler. Burada önemli olan zamanı verimli kullanarak çalışma performansını maksimum verimle kullanmalarıdır.

-SORU ÇÖZÜMÜNE ODAKLAN: YKS'ye 80 günden az kaldığını düşündüğümüzde soru pratiği kazanmak çok önemli, bu sebeple farklı soru tipi görmek için farklı kaynaklardan yoğun soru çözümü yaparak konu eksiklerini gidermek daha işlevsel bir çalışma süreci olacaktır. Yani konu anlatımlarını kısa tutmalı, daha çok soru çözerek eksikleri belirlemeli. Adaylar, uzun uzun konu çalışmak yerine eksiklerini tamamlamaya odaklanmalılar.

-DENEME SINAVLARI: Haftada en az 3 TYT, 2 AYT denemesi çözmeye başlayarak süreç ilerledikçe sayıyı arttırmalarını öneririm. Son 1 ayda her gün deneme yapmaya çalışmalı, deneme sonrası analiz yaparak yanlışları incelemeli ve eksikleri kapatmalı

-ZAMAN YÖNETİMİNE DİKKAT: Süreyi verimli kullanmak için paragraf, problem ve hız gerektiren sorulara yönelik pratik yaparak süreci daha verimli geçirebilirler. AYT'de ise özellikle işlem hatalarını en aza indirmek ve formüllerin pratikte oturmasını sağlamak için dikkat çalışmaları yapmaları gerekiyor.