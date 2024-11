YKS’de sorular nasıl olacak? Teknik bir değişiklik yok çıkmış soruları çözün

Her yıl 3 milyonun üzerinde adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi belli oldu. İki oturumlu YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. YKS'de herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. SABAH'a konuşan ÖSYM kaynakları, "YKS geçen yıllarda nasıl uygulanıyorsa bu yıl da aynı şekilde uygulanacak. İçerik, teknik ve soru tipleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacak'' dedi. Uzmanlar YKS'ye hazırlık sürecinde geçen yıllarda çıkan soruların çözülmesini öneriyor.Sınavın kapsamı, soruların zorluk ve kolaylık dereceleri, sınav süreleri ve soru dağılımı aynı olacak. Bu yıl sorular her zaman olduğu gibi 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf kazanımlarından oluşacak. Soru hazırlama sürecinde, alanında uzmanlaşmış üniversite akademisyenleri, liselerdeki eğitimciler ve kamu görevlilerinin de bulunduğu bir komisyon oluşturuluyor. Yazma, denetleme ve matbaa sürecini geçiren sorular her aşamada farklı ve birbirini tanımayan kişilerin elinden geçiyor. Karma bir gruptan seçilen soru hazırlama komisyonu tarafından yazılan sorular, bilgisayar ortamında, kimin hazırladığına bakılmaksızın en az üç kişi tarafından denetleniyor, soru bankasına atılıyor.Önlisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması 2022'de kaldırıldı. Uygulama bu yıl da devam edecek. Barajsız YKS bu yıl dördüncü kez uygulanmış olacak.ÖTE yandan bazı programları tercih etmek için uygulanan sıralama barajı koşulu bu yıl da devam edecek. Hukuk için 125 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin, öğretmenlik 300 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği için ise 80 bin başarı sırası şartı bulunuyor.2024 YKS'deki soru sayısı ve sürelerinde de herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen yıllarda olduğu gibi TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. AYT'de adaylara 160 soru sorulacak ve süre 180 dakika olacak.