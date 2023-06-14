YKS’de sorularla inatlaşmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 3.5 milyondan fazla adayın yarışacağı sınava kısa süre kala heyecanın daha da artabileceğine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak, sınav öncesi son hatırlatmaları yaptı.
Sınavda zaman kaybını önlemek için çözülemeyen sorular üzerinde fazla zaman harcamak yerine turlama tekniğinden yararlanılabilir.
İlk turda hızla yapılabilecek kolay soruları yapın.
Yapabileceğinizi düşündüğünüz ancak zaman alacak soruların yanına bir işaret koyup kolay soruları bitirin. Sonra zor sorulara dönün.
Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına da farklı bir işaret koyun.
İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu çok zor sorulara dönün. Zorlandığınız sorularla inatlaşmayın.
BİRKAÇ GÜN KALA NELER YAPMALI?
Sınavdan
önceki geceyi mümkün
olduğunca sıradan
geçirin.
Normalde yapılan
faaliyetler dışında
etkinlikler planlayın.
Sınav öncesi
kafa dağıtma amaçlı
fiziksel olarak aşırı
yorucu etkinlikler
ya da mideni rahatsız
edebilecek farklı
yemekler, ertesi gün
sınav performansınızı
olumsuz etkiler.
Evden çıkmadan
sınavla ilgili belgelerinizi
son kez kontrol
edin.