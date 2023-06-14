YKS’de sorularla inatlaşmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 3.5 milyondan fazla adayın yarışacağı sınava kısa süre kala heyecanın daha da artabileceğine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak, sınav öncesi son hatırlatmaları yaptı.Sınavda zaman kaybını önlemek için çözülemeyen sorular üzerinde fazla zaman harcamak yerine turlama tekniğinden yararlanılabilir.İlk turda hızla yapılabilecek kolay soruları yapın.Yapabileceğinizi düşündüğünüz ancak zaman alacak soruların yanına bir işaret koyup kolay soruları bitirin. Sonra zor sorulara dönün.Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına da farklı bir işaret koyun.İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu çok zor sorulara dönün. Zorlandığınız sorularla inatlaşmayın.Sınavdanönceki geceyi mümkünolduğunca sıradangeçirin.Normalde yapılanfaaliyetler dışındaetkinlikler planlayın.Sınav öncesikafa dağıtma amaçlıfiziksel olarak aşırıyorucu etkinliklerya da mideni rahatsızedebilecek farklıyemekler, ertesi günsınav performansınızıolumsuz etkiler.Evden çıkmadansınavla ilgili belgelerinizison kez kontroledin.