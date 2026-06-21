Haberler

Eğitim Haberleri

YKS'de tüm oturumlar sona erdi! Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak

YKS'de tüm oturumlar sona erdi! Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. YKS'nin sonuçları, ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz'da açıklanacak.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 17:58 Son Güncelleme: 21 Haziran 2026 18:02

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. Üniversite öğrencisi adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) dün girmişti. Bugün ise ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum YDT gerçekleştirildi. Saat 15.45'te başlayan YDT'de adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan ve 120 dakika süren üçüncü oturumda her bir dilden toplam 80 soru yer aldı. Adayların seçtiği dile göre girdiği sınava, İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan ise 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu. YDT'nin saat 17.45'te sona ermesiyle YKS'de tüm oturumlar tamamlandı. 920 BİNDEN FAZLA ADAY İLK KEZ YKS'YE BAŞVURDU YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde yapıldı. Ayrıca Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için de Belgrad'da TYT ve AYT oturumları düzenlendi.