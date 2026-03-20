YKS’de yerleşme şansı arttı

20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Başvuru sayısı 2024'e göre yüzde 22, geçen yıla göre de yaklaşık yüzde 6 azaldı. Son 2 yılda yaklaşık 700 bin kişilik düşüş yaşanması, sınav rekabetinin seyrine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre aday sayısındaki gerileme işletme, iktisat, sosyoloji, maliye, halkla ilişkiler, radyo televizyon gibi bölümlerde rekabetin azalıp yerleşme ihtimalinin artmasına yol açabilir. Tıp, diş hekimliği, hukuk, psikoloji ve mühendislik gibi yoğun talep gören programlarda ise rekabetin yine yüksek olması bekleniyor.

KONTENJAN FAKTÖRÜ

Uzmanlara göre kontenjanların korunması ya da artırılması da yerleşme ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bazı programlarda kontenjanların azaltılması rekabeti yeniden artabilir. Bu nedenle aday sayısındaki düşüş tek başına sınavın daha kolay olacağı anlamına gelmiyor. ASIL YARIŞ SIRALAMADA

YKS'de asıl belirleyici olan ise unsur aday sayısı değil, başarı sıralaması. Yerleştirmelerde öğrencilerin kaç kişiyle yarıştığından çok diğer adaylar arasındaki konumu önem taşıyor. Bu nedenle aday sayısındaki değişim bazı alanlarda rekabeti azaltsa da yüksek puanlı bölümlerde yarışın yine oldukça güçlü olması bekleniyor.