YKS’de yine OBP mağduriyeti





30 İLE 60 PUAN ETKİSİ VAR

Öğrencilerin yerleştirme puanlarına okul notu katkısı 30 ile 60 puan arasında değişiyor. Sınav puanlarının hesaplanmasından sonra ÖSYM, okul notlarını da bu puanlara ekleyerek, adayların tercihlerinde kullanacakları yerleştirme puanlarını hesaplıyor ve başarı sırasını belirliyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ''Okul notları ve OBP bu sistemin en arızalı aparatlarından biri haline gelmiştir. Bu sınavın sonuçlarına bakınca net şahit oluyorsunuz. Devlet okullarında hakkıyla not alan çocuğun cezalandırıldığı bir sisteme dönüştü'' dedi.

12 EYLÜL ÜRÜNÜ

Üniversite sınav sonuçlarına diploma notu ve ortaöğretim başarı puanının eklenmesi 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan hükümet döneminde yürürlüğe girdi. OBP uygulaması 1982 yılından beri uygulanıyor. 1982'den itibaren ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları toplanmaya başlandı ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli ağırlıklarla sınav puanlarına katıldı.