YKS’de yine OBP mağduriyeti

ÖSYM'nin açıkladığı 2023 YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) bir aday 500 tam puan aldı. SAY puanda 2, EA ve SÖZ puanlarında ise birer aday 500 tam puan aldı. YDK'de Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça ve İngilizce testlerinden birer aday 500 puan aldı. Böylece 2023 YKS'de 500 tam puan alanların sayısı 10 oldu. Ancak sınav puanlarının üzerine okul notları eklenince birincilerin sayısı 500 tam puan alanların sayısı 10 binleri buldu. ÖSYM'nin açıkladığı istatistiklerden ''2023 YKS Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Tablosu''na göre okul puanları eklenince puanı 500'ün üzerine çıkan aday sayısı adeta fırlamış oldu. Bu durum sınavdan yüksek netler alan ancak diploma notu nispeten daha düşük olan adayların başarı sıralamasının gerilemesine neden oldu.
DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR
Bu durumdan en çok devlet okullarında okuyan öğrenciler mağdur oluyor. Devlet okullarında sınav ve sözlüler daha hakkaniyetli yapılıyor. Ancak birçok özel okulda öğrencilere şişirilmiş notlar veriliyor. Akademik başarısı çok yüksek olmayan ve bu özel okullarda okuyan öğrencilerin Ortaöğretim Başarı Puanı şişirilmiş notlar nedeniyle yükselmiş oluyor. Puanı 400 ama diploma notu 70 olan bir aday, başlangıçta 15 binlik dilime girerken, OBP eklenmiş yerleştirme puanı sıralamasını 24 bine geriletiyor. Diploma notu 95 olan bir diğer aday ise sınavda 385 puan alarak ilk 28 binde yer almasına rağmen yüksek diploma notuna sahip olduğu için yerleştirme puanında ilk 24 bin arasına girebiliyor.
ÇARPICI ÖRNEKLER VAR
Bu yıl TYT'de 466 puan alan bir adayın OBP eklenmeden önceki başarı sıralaması 4 bin 511 idi. Bu adayın diploma noyu 88,91 olduğu için sıralaması bir anda 2 bin geriledi. OBP eklendikten sonraki başarı sıralaması 6 bin 91 oldu. Aynı aday Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünde 367,53 alıp 17 bin 680'nci olurken, OBP eklendikten sonraki sıralaması 19 bin 700 oldu.
30 İLE 60 PUAN ETKİSİ VAR
Öğrencilerin yerleştirme puanlarına okul notu katkısı 30 ile 60 puan arasında değişiyor. Sınav puanlarının hesaplanmasından sonra ÖSYM, okul notlarını da bu puanlara ekleyerek, adayların tercihlerinde kullanacakları yerleştirme puanlarını hesaplıyor ve başarı sırasını belirliyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ''Okul notları ve OBP bu sistemin en arızalı aparatlarından biri haline gelmiştir. Bu sınavın sonuçlarına bakınca net şahit oluyorsunuz. Devlet okullarında hakkıyla not alan çocuğun cezalandırıldığı bir sisteme dönüştü'' dedi.
12 EYLÜL ÜRÜNÜ
Üniversite sınav sonuçlarına diploma notu ve ortaöğretim başarı puanının eklenmesi 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan hükümet döneminde yürürlüğe girdi. OBP uygulaması 1982 yılından beri uygulanıyor. 1982'den itibaren ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları toplanmaya başlandı ve bu notlar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adı altında belli ağırlıklarla sınav puanlarına katıldı.