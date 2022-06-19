YKS’nin ikinci aşaması AYT’yi uzmanlar SABAH’a değerlendirdi! AYT’de matematik bu kez sevindirdi

ORTALAMALAR YÜKSELİR
MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU:Geçen yıla göre, daha kolay görünen bu sınavda sorulan 31 matematik sorusunun yaklaşık yüzde 50'si 12.sınıf kazanımlarından sorulmuş olup içlerinde 3-4 tane seçici soru bulunmaktadır. Geometri soruları ise matematik sorularına göre daha yaratıcı ve yeni nesil formda hazırlanmıştır. Sınav soruları yine meb müfredatına uygun bilgi ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Emek verip çalışan öğrencinin iyi neticeler alabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak matematik ortalamasını 2021 AYT ortalamasının üzerinde olacağını tahmin ediyoruz.
DİVAN EDEBİYATI BELİRLEYİCİ OLACAK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK: 2022 AYT'de bu sene de 24 sorunun 6'sı anlama ve yorumlamaya dayalı paragraf ve anlam bilgisinden, 18'i ise edebiyat bilgi ve becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Türk Edebiyatı dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı bu sınavın, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarına göre hazırlandığını söyleyebiliriz. Sınavda söz sanatından 1, şiir bilgisinden 4, edebiyat akımından 1, İslamiyet öncesi edebiyattan 1, divan edebiyatından 5, geleneksel tiyatrodan 1, Tanzimat edebiyatından 1, Servetifünun edebiyatından 1, Millî Edebiyat'tan 2, Cumhuriyet edebiyatından 2 soru sorulmuştur. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmemiştir. Sınavın belirleyicisi divan edebiyatı soruları olacaktır.
BİLGİ SORULARI AĞIRLIKTAYDI
-TARİH BÖLÜM BAŞKANI TURGUT ÖZEL: Ed-Sos1 bölümünde bazı bilgi soruları öğrencileri zorlayabilecek niteliktedir. Öncelikle Beylikten - Devlete Geçiş ünitesinde doğrudan padişahın yapmış olduğu savaşın adı sorgulanmış. Ayrıca İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yeni katılan ünitelerden biri olan" iki savaş arasında Türkiye ve dünya" ünitesinden 1939 - Fransa - İngiltere - Türkiye Antlaşması ile ilgili doğrudan bilgi sorusu sorulmuştur. AYT tarih bölümünde öğrencilerin en çok zorlanacakları soru olacaktır. Online süreçte çalışma disiplinin koruyan öğrencilerin daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Sınavda 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında, farklı disiplerdeki bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçülmüştür. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca alanına hâkim düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.AYT Sosyal Bilimler -2 bölümünde tarih-2 soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi genel tarih ve kronoloji bilgisi sorgulanmıştır.
ORTA DÜZEYDE ZOR SORULAR
-COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR: Coğrafya-1 soruları içinde dünya haritası üzerinde kültürel bölgelerin dağılışının sorgulandığı bir harita sorusu gelmiştir. Sos-2'de ise Türkiye ve dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulanmıştır. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçülmüştür. Zorluk derecesi orta düzeyde olan sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, net ve anlaşılır niteliktedir.
EN KOLAY SORULAR SOSYOLOJİDEN
-FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI HÜLYA GÜÇKAN TAŞKIN: Felsefe sorularından 3 soru metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde sorulmuş, 3 soru da kolay nitelikte sorular olarak değerlendirilebilir. Psikoloji soruları bilgi gerektiren ancak kolay nitelikte sorular olarak tanımlanabilir. Bilen öğrencinin zorlanmayacağı türden sorular sorulmuş. Kolay soruların sorulduğu kümenin sosyoloji soruları olduğu söylenebilir. Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir. Geçen yıl olduğu gibi sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene de sorulmadı. Sorular, klasik mantık ve çok değerli mantığın konularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Soruların tamamı kolay nitelikte sorulardan oluşmaktadır.
-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI SELAMİ ÖĞREDEN: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden AYT 2 'de toplam 6 soru sorulmuştur. Sorulardan 4'ü bilgi 2'sinin ise yorum olduğu görülmüştür. Sorulardan 2'sinin kolay, 3'ünün orta 1'inin ise zor olduğu değerlendirilmektedir.
EMEKLER BOŞA GİTMEYECEK
-FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR: 14 sorunun 6'sı 11'inci sınıf, 8'i 12'nci sınıf kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardır. 11'inci sınıfa ait olan basit makineler, itme ve momentum konularından birer, kuvvet, elektrik ve manyetizma konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur. 12'nci sınıfa ait olan basit harmonik hareket, elektromanyetik dalgalar, atom fiziği, görüntüleme teknolojileri konularından birer; dairesel hareket, modern fizik, konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur.
Sınavda yer alan soruların çoğunun kazanımlarla gündelik yaşamı özdeşleştiren yapıda, bir kısmının da doğrudan bilgi sorusu olduğu görülmektedir. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş, gündelik yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.
DÜZENLİ ÇALIŞAN KAZANIR
-KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ: AYT sınavında kimya testi, temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip olan öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Sınavdaki sorular, müfredata uygun olup 11. ve 12. sınıf kimya dersi kazanımlarını ölçmektedir. 11'inci sınıf müfredatından 8 soru, 12'nci sınıf müfredatından 5 soru sorulmuştur. Testin eleyici ve seçici soruları 12'nci sınıf müfredatından gelmiştir. Sınavda öncüllü soruların olması, sayısal sorulara ağırlık verilmesi sınavı zorlaştırmıştır. Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.
GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLER VARDI
-BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN: Sınav sorularının tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Geçen senenin sınavına göre bu yıl sorularının bilgi ve yorum açısından çok daha derinlik isteyen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Sorularda birden çok kazanım sorgulanmış ve çeldiricilerin güçlü olduğu tespit edilmiştir.