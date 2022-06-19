YKS’nin ikinci aşaması AYT’yi uzmanlar SABAH’a değerlendirdi! AYT’de matematik bu kez sevindirdi

EMEKLER BOŞA GİTMEYECEK

-FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR: 14 sorunun 6'sı 11'inci sınıf, 8'i 12'nci sınıf kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardır. 11'inci sınıfa ait olan basit makineler, itme ve momentum konularından birer, kuvvet, elektrik ve manyetizma konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur. 12'nci sınıfa ait olan basit harmonik hareket, elektromanyetik dalgalar, atom fiziği, görüntüleme teknolojileri konularından birer; dairesel hareket, modern fizik, konularından ise ikişer adet soru sorulmuştur.

Sınavda yer alan soruların çoğunun kazanımlarla gündelik yaşamı özdeşleştiren yapıda, bir kısmının da doğrudan bilgi sorusu olduğu görülmektedir. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş, gündelik yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.