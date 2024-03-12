YKS’ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu bildirdi. Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirterek, "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuranlar, 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur" dedi.ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların okul türlerine ve öğrenim durumlarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Adayların 974 bin 521'i Anadolu lisesi, 717 bin 732'si meslek lisesi, 570 bin 415'i açık öğretim lisesi, 232 bin 967'si imam hatip lisesi, 96 bin 524'ü fen lisesi, 10 bin 795'i sosyal bilimler lisesi, 10 bin 647'si spor ve güzel sanatlar liselerinden. Lise son sınıfta olan aday sayısı 1 milyon 93 bin 697, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 184 bin 189. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 316 bin 260, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 652, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 58 bin 455, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 293 bin 925, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı da 77 bin 767'dir." Ersoy "Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken 798 bin 409 aday iki, 442 bin 64 aday üç, 219 bin 390 aday dört, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda" dedi.